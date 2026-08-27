Đề xuất bồi thường cho người tiêu dùng nếu phát hiện đo lường gian lận

(VTC News) -

Vấn đề trên được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đặt ra khi góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 27/8.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Media Quốc hội)

Bà Hải cho biết, Luật Đo lường đang được đề xuất sửa đổi cũng có mối liên kết với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, các quy định trong hai luật này cần có sự liên thông.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị luật thiết lập cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch.

Bà Nguyễn Thanh Hải dẫn thực tế, hiện nay hiện tượng gian lận tại các cây xăng, gian lận trong việc đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng ngay tới túi tiền của người dân. Bên cạnh đó, bà nhắc tới hiện tượng máy quan trắc đo nồng độ ô nhiễm môi trường có sai lệch cũng làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân.

“Những ảnh hưởng của nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trong thức ăn, thực phẩm...ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, cần phải được bổ sung cụ thể hơn trong luật”, bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, những gian lận này rất tinh vi bởi các máy móc, sửa đổi các số liệu có thể thực hiện từ xa, trên môi trường số, từ các phần mềm, thậm chí không phải ở trong nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị lưu ý về cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch (hiện chưa được quy định rõ). Đặc biệt là việc hoàn trả, bồi thường cho người dân và các đối tượng bị thiệt hại trong các lĩnh vực thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, viễn thông.

“Trong lần sửa đổi này, đây là sự mong mỏi của cử tri, nên đề nghị nghiên cứu và bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn, hoặc có các văn bản hướng dẫn dưới luật đi kèm để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu”, bà Nguyễn Thanh Hải nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trước đó, trình bày nội dung cơ bản của dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho biết, quan điểm xây dựng Luật nhằm cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Với Luật Thương mại, nội dung quan trọng được sửa đổi là hạn mức khuyến mại và giảm giá.

Theo đó, dự thảo luật điều chỉnh các quy định về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là hoạt động khuyến mại trên nền tảng số, phiếu mua hàng, điểm thưởng và các hình thức khuyến mại xuyên biên giới.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo Luật bổ sung thu hẹp phạm vi cấm, chỉ khu trú các hành vi đáp ứng điều kiện đủ thực sự gây ra hoặc có khả năng gây thiệt hại ở mức độ “cao”, “đáng kể” cho khách hàng, người dùng. Dự thảo Luật cũng bổ sung cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới phát sinh trên môi trường kinh doanh trực tuyến.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ thông tin của người tiêu dùng và đồng bộ hóa với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đẩy mạnh phân cấp nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã.

Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật tại kỳ họp Quốc hội thứ 2 (tháng 10).

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, với Luật Thương mại, Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đối với khuyến mại trên nền tảng số, phiếu mua hàng, điểm thưởng, giá và các hình thức khuyến mại xuyên biên giới.

Với Luật Cạnh tranh, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị xác định rõ hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Cơ quan thẩm tra cho rằng cần hoàn thiện quy định cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bảo đảm hợp lý.

Liên quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tăng cường nguyên tắc minh bạch và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng thuật toán, giao diện hoặc phương thức tương tác có khả năng làm sai lệch lựa chọn của người tiêu dùng.