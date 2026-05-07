Đầu tư 28.800 tỷ đồng xây sân bay Thổ Chu

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, sân bay Thổ Chu sẽ được đặt tại tỉnh An Giang và xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 ha. Về công suất, trong giai đoạn 2021-2030, sân bay thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nâng lên mức khoảng 1 triệu hành khách/năm. Ước tính, chi phí đầu tư cho dự án theo quy hoạch này rơi vào khoảng 28.800 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 sẽ đạt 32 sân bay, bao gồm 15 sân bay quốc tế và 17 sân bay quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới này sẽ tiếp tục được mở rộng lên 35 sân bay (15 quốc tế và 20 quốc nội).

Vị trí, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến của sân bay thứ hai hỗ trợ sân bay quốc tế Nội Bài sẽ được nghiên cứu, xácđịnh giai đoạn trước năm 2030 (dự kiến khu vực phía Đông Nam, Nam Thủ đô Hà Nội). Trong khi đó, các chỉ tiêu quy hoạch dự kiến của Cảng hàng không Hải Phòng sẽ được nghiên cứu, xác định giai đoạn sau năm 2030.

Diện tích đất dự kiến cho phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 được điều chỉnh là khoảng 26.025 ha. Đi kèm với đó, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống đến năm 2030 ước tính cần khoảng 514.000 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được huy động từ đa dạng các nguồn như ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Bên cạnh dự án sân bay Thổ Chu, tỉnh An Giang hiện có hai sân bay quốc tế hiện hữu là Phú Quốc và Rạch Giá. Trong đó, sân bay quốc tế Phú Quốc đang được triển khai mở rộng nhiều hạng mục nhằm chuẩn bị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Quy mô mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên tới hơn 1.050 ha, gấp đôi diện tích hiện tại và được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 phải hoàn thành vào quý II/2027 để kịp đón các đoàn đại biểu quốc tế. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện sau năm 2030, hướng tới mục tiêu đạt phục vụ 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2050 - một bước nhảy vọt so với mức công suất 4 triệu lượt/năm ở thời điểm hiện tại.

Sân bay Rạch Giá (được xây dựng từ năm 1979 với năng lực phục vụ các loại máy bay ATR 72, công suất 200.000 khách/năm) cũng chuẩn bị được nâng cấp. Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Rạch Giá được định hướng đạt cấp 4C. Đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 500.000 hành khách mỗi năm và tăng lên khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.