Cựu Phó phòng Công an Vĩnh Phúc 'chạy án' giúp doanh nghiệp làm sữa giả

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng.

Trong số này, bị can Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về hai tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an.

18 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; hai bị can bị truy tố về tội Môi giới hối lộ” hai bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ; một bị can bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; một người bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án, một cựu cán bộ công an bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, các bị can thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Điều tra xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Cụ thể, bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó Trưởng phòng cảnh sát trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), chịu cáo buộc biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật.

Ông Hưng được Nguyễn Văn Hòa, cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng và Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á, đề nghị giúp cho Công ty Rance pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, do đang bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa.

Viện kiểm sát cáo buộc, Hưng nhận lời, đã nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc; đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa (ngày 2/1/2025) và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) từ Nguyễn Văn Quân (ngày 23/1/2025).

Sau đó, Hưng cùng Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Mặc dù Bùi Quốc Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa, không nhận 140.000 USD do Quân đưa nhưng kết quả điều tra có căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 02 Công ty sữa theo đề nghị của Hòa và Quân.

Theo VKS, hành vi của Bùi Quốc Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.