Đau bụng kéo dài, phát hiện bé 10 tuổi có búi tóc bất thường trong nhú tá tràng

(VTC News) -

Thách thức cho ê-kíp bác sĩ nội soi

Trong can thiệp nội soi tiêu hóa, việc lấy dị vật không chỉ dừng lại ở yêu cầu đưa dị vật ra ngoài mà còn phải hạn chế tối đa tổn thương đối với niêm mạc và các cấu trúc giải phẫu lân cận. Điều này đặc biệt quan trọng khi dị vật mắc tại những vị trí có liên quan đến chức năng dẫn lưu dịch tiêu hóa.

Gần đây, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tiếp nhận trẻ 10 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều lần. Qua khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận trẻ từng mắc hội chứng Rapunzel và tái diễn hành vi nuốt tóc trong những ngày trước đó.

Kết quả nội soi phát hiện một búi tóc nằm tại đoạn D3 tá tràng, chiếm một phần lòng ruột. Đáng chú ý, một phần búi tóc mắc ngay tại nhú tá tràng - nơi ống mật chủ và ống tụy đổ vào ruột non. Hình ảnh nội soi cũng ghi nhận nhiều vị trí trợt, loét trên niêm mạc ruột non.

Nội soi phát hiện búi tóc trong tá tràng, một phần vắt sang nhú tá tràng.

Nhận định về ca bệnh, BS. Trần Đức Cảnh - bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec - cho biết: “Vị trí mắc dị vật khiến quá trình can thiệp có thêm thách thức. Nếu thao tác không phù hợp, vùng nhú tá tràng có nguy cơ bị tổn thương, ảnh hưởng đến đường dẫn lưu dịch mật và dịch tụy. Do đó việc giải phóng dị vật cần được thực hiện thận trọng, tránh tác động trực tiếp gây tổn thương khu vực này”.

Kiểm soát từng thao tác, lấy búi tóc và bảo tồn nhú tá tràng

Ê-kíp sử dụng thòng lọng và kìm gắp dị vật, từng bước giải phóng phần tóc bị mắc, sau đó đưa búi tóc trở lại dạ dày và lấy ra ngoài qua đường nội soi.

Sau can thiệp, búi tóc có kích thước khoảng 3 x 1,2 cm được lấy ra thành công. Kiểm tra lại cho thấy nhú tá tràng vẫn nguyên vẹn, không ghi nhận chảy máu tại vị trí này. Tuy nhiên, niêm mạc ruột non vẫn có nhiều vị trí trợt, loét cần được đánh giá và theo dõi theo chỉ định chuyên môn.

Việc lấy được dị vật đồng thời bảo tồn nhú tá tràng là kết quả đáng chú ý của ca can thiệp, cho thấy vai trò của kỹ thuật nội soi, lựa chọn dụng cụ và sự kiểm soát thao tác trong xử trí những dị vật có vị trí mắc phức tạp.

Búi tóc kích cỡ khoảng 3cm được lấy ra ngoài.

Hội chứng Rapunzel: Hành vi nuốt tóc có thể gây nguy hiểm

Đằng sau tình trạng dị vật đường tiêu hóa ở bệnh nhi là tiền sử hội chứng Rapunzel - một tình trạng liên quan đến hành vi ăn, nuốt tóc. Tóc không thể được tiêu hóa như thức ăn thông thường nên có thể tích tụ trong dạ dày, kết dính thành búi và gây ảnh hưởng đến hoạt động của đường tiêu hóa.

Khi búi tóc phát triển hoặc di chuyển xuống ruột non, trẻ có thể xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, ăn uống kém. Trường hợp nặng có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, tổn thương niêm mạc và các biến chứng khác.

Hành vi nhổ tóc, nhai hoặc nuốt tóc ở trẻ đôi khi diễn ra âm thầm, dễ bị phụ huynh bỏ qua. Vì vậy, cha mẹ cần quan sát những biểu hiện bất thường, đặc biệt khi trẻ thường xuyên đưa tóc vào miệng, đau bụng tái diễn, nôn nhiều, bụng chướng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

BS. Trần Đức Cảnh khuyến cáo: “Phụ huynh không nên chủ quan khi phát hiện trẻ có hành vi nuốt tóc, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện rõ ràng. Nếu trẻ đau bụng kéo dài, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Với những trẻ có hành vi nuốt tóc lặp lại, bên cạnh việc đánh giá tổn thương đường tiêu hóa, gia đình cũng nên phối hợp với nhân viên y tế để tìm hiểu nguyên nhân và cân nhắc hỗ trợ tâm lý, hành vi khi cần thiết”.

Trung tâm quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.