Từ cấp cứu ngoại viện đến nội viện: Chuỗi cấp cứu liên hoàn tại PhenikaaMec

(VTC News) -

Những phút đầu tiên quyết định cơ hội sống

Chia sẻ trong Chương trình VTV Sống khỏe, ThS.BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) - cho biết, khi phát hiện người bệnh đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường, người chứng kiến cần nhanh chóng gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi nếu có thể.

ThS.BSCKII Nguyễn Minh Nghĩa chia sẻ những việc cần làm khi phát hiện người bệnh ngừng tuần hoàn.

Từ thời điểm cuộc gọi được thực hiện, quá trình cấp cứu thực tế đã bắt đầu. Tại PhenikaaMec, hành trình này được tổ chức theo hướng kết nối từ hiện trường - xe cấp cứu - bệnh viện - can thiệp - hồi sức, nhằm hạn chế tối đa những khoảng thời gian chờ đợi không cần thiết.

Từ hiện trường đến bệnh viện: Quy trình cấp cứu ngoại viện tại PhenikaaMec

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cấp cứu, đội ngũ cấp cứu ngoại viện PhenikaaMec được điều động, nhanh chóng tiếp cận người bệnh.

Đánh giá nhanh và xử trí ngay tại hiện trường

Khi tiếp cận, nhân viên y tế nhanh chóng đánh giá ý thức, đường thở, hô hấp, tuần hoàn và các dấu hiệu nguy hiểm. Với người bệnh ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi được thực hiện càng sớm càng tốt; trong trường hợp có chỉ định, sốc điện được tiến hành bằng thiết bị phù hợp.

Với người bệnh nghi ngờ đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp, đa chấn thương hoặc suy hô hấp, việc nhận diện sớm và xử trí ban đầu giúp tạo điều kiện cho quá trình điều trị tiếp theo.

Xe cấp cứu - đơn vị hồi sức di động

Khi người bệnh được đưa lên xe, đội ngũ y tế theo dõi các chỉ số sinh tồn, duy trì đường thở, tuần hoàn và thực hiện các biện pháp hồi sức cần thiết. Xe cấp cứu được trang bị các phương tiện chuyên dụng phục vụ theo dõi và xử trí cấp cứu trên đường. Tình trạng lâm sàng, diễn biến và các xử trí đã thực hiện được cập nhật về bệnh viện, giúp ê-kíp nội viện chủ động chuẩn bị trước khi người bệnh tới.

PhenikaaMec hiện có 3 xe cấp cứu ngoại viện sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển người bệnh cấp cứu trên địa bàn Thủ đô.

Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng trước khi người bệnh đến

Trong khi xe cấp cứu đang di chuyển, phía bệnh viện đồng thời kích hoạt các bộ phận liên quan theo tình trạng của người bệnh. Tùy trường hợp, Trung tâm Hồi sức cấp cứu phối hợp với các chuyên khoa Tim mạch, Thần kinh, Ngoại khoa, Hô hấp... để chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án tiếp nhận. Với những tình huống cần can thiệp khẩn, các ê-kíp chuyên môn được đặt vào trạng thái sẵn sàng.

Quy trình cấp cứu nội viện: Từ tiếp nhận đến can thiệp và hồi sức

Khi người bệnh được đưa tới PhenikaaMec, quá trình cấp cứu nội viện được tiếp tục ngay trên nền thông tin đã được chuyển giao từ ngoại viện.

Tiếp nhận và đánh giá tình trạng nguy kịch

Tại khu vực cấp cứu, người bệnh được đánh giá nhanh và phân loại mức độ ưu tiên. Các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng hô hấp, tuần hoàn, ý thức và những biểu hiện lâm sàng quan trọng được kiểm tra để xác định hướng xử trí tiếp theo. Bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm, điện tim, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh hoặc các kỹ thuật cần thiết để nhanh chóng xác định nguyên nhân và mức độ tổn thương.

Quy trình cấp cứu nội viện được triển khai khẩn trương, huy động kịp thời các lực lượng chuyên môn nhằm xử trí người bệnh trong thời gian sớm nhất.

Kích hoạt phối hợp đa chuyên khoa

Với các ca bệnh phức tạp, Trung tâm Hồi sức cấp cứu phối hợp cùng các chuyên khoa liên quan để đưa ra phương án xử trí phù hợp. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh gồm CT, X-quang, siêu âm cùng các phương tiện hồi sức được bố trí và đầu tư đồng bộ, hỗ trợ bác sĩ rút ngắn thời gian đánh giá và đưa ra quyết định điều trị.

Can thiệp kịp thời - tiếp tục hồi sức sau can thiệp

Khi có chỉ định, người bệnh được chuyển tới khu vực can thiệp phù hợp để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Sau can thiệp, quá trình chăm sóc chưa kết thúc mà được nối tiếp tại khu hồi sức với theo dõi sát và các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Trung tâm Hồi sức cấp cứu được trang bị nhiều phương tiện hồi sức chuyên sâu như máy thở Hamilton và Bennett, hệ thống lọc máu liên tục Prismax, theo dõi huyết động PiCCO và USCOM, siêu âm tại giường (POCUS) và monitor trung tâm.

Kế thừa tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” từ Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật và hoàn thiện quy trình phối hợp, đặt người bệnh làm trọng tâm.