Dấu ấn Phở Đệ Nhất tại giải chạy 80 năm ngành Thể dục Thể thao

Tinh thần sống khỏe - sống hạnh phúc trong mỗi nhịp chạy

Từ sáng sớm ngày 21/03, gần 1.500 vận động viên ở nhiều lứa tuổi đã khởi động hành trình chinh phục các cự ly 1,5km; 3km và 5km quanh hồ Hoàn Kiếm.

Không chỉ lan tỏa tinh thần “Sống khỏe – Sống hạnh phúc”, hoạt động còn góp phần tôn vinh chặng đường 80 năm phát triển của ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, lan tỏa thông điệp về lối sống năng động và tích cực trong cộng đồng.

Trạm tiếp năng lượng Phở Đệ Nhất – điểm dừng chân của runner

Với tinh thần “Cùng Phở Đệ Nhất tự hào lan tỏa tinh hoa phở Việt”, trong vai trò đơn vị đồng hành, Phở Đệ Nhất đã mang đến khu vực trải nghiệm như một “Trạm tiếp năng lượng” tại giải chạy – nơi các vận động viên và khách tham quan dừng chân sau hành trình. Không gian nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo người tham dự, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho sự kiện.

Bên cạnh không gian trải nghiệm sôi động, Phở Đệ Nhất còn gây ấn tượng với người tham gia khi mang đến Phở hương vị lõi bò gầu giòn. Lấy cảm hứng từ công thức gia truyền đã làm nên tên tuổi Phở Khôi Hói, sản phẩm tái hiện trọn vẹn hương vị đặc trưng theo cách tiện lợi, nhanh gọn, nhưng vẫn giữ được độ ngon đậm đà như phở quán.

Nhờ đó, đây trở thành lựa chọn lý tưởng giúp các vận động viên nhanh chóng nạp lại năng lượng sau khi về đích, sẵn sàng tiếp tục tận hưởng không khí rộn ràng của sự kiện.

Anh An, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Vừa về đích đã được thưởng thức ngay bát Phở Đệ Nhất nóng hổi, vị ngon như phở quán, cảm giác như được nạp lại năng lượng tức thì. Không chỉ giúp mình phục hồi nhanh chóng, tô phở tiện lợi này còn khiến mình thêm tự hào về giá trị ẩm thực Việt được nâng tầm theo cách rất hiện đại.”

Không khí sự kiện thêm phần sôi động với các hoạt động tương tác tại khu vực trải nghiệm của Phở Đệ Nhất. Nếu khu vực photobooth “Vạn Lời Tự Hào” là nơi giúp mọi người lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ sau đường chạy, thì các mini game như “Vượt chướng ngại vật” hay “Nhanh tay bắt gậy” lại mang đến những thử thách đòi hỏi sự nhanh nhẹn và phản xạ.

Những hoạt động mang màu sắc vận động này không chỉ khuấy động bầu không khí ngày hội thể thao, mà còn tạo thêm cơ hội để người tham gia nhận những phần quà mang dấu ấn Phở Đệ Nhất.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: "Với thông điệp “Tự hào lan tỏa tinh hoa Phở Việt”, Phở Đệ Nhất mong muốn không chỉ mang đến những bữa ăn tiện lợi mà còn đồng hành cùng những giá trị tích cực trong đời sống. Việc đồng hành cùng giải chạy hôm nay cũng là cách để chúng tôi cổ vũ một lối sống năng động và lành mạnh trong cộng đồng".

Phở Đệ Nhất đồng hành lan tỏa tinh thần sống khỏe

Khép lại những cung đường đầy cảm xúc, sự đồng hành của Phở Đệ Nhất đã để lại dấu ấn khi kết nối tinh thần thể thao hiện đại với giá trị ẩm thực truyền thống. Với thông điệp “Tự hào lan tỏa tinh hoa Phở Việt”, thương hiệu không chỉ mong muốn mang đến giải pháp ăn nhanh tiện lợi mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào phở Việt.

Đồng thời, Phở Đệ Nhất cũng đang đồng hành cùng Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội trong hành trình đưa “Phở” tiến gần hơn tới mục tiêu được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể. Từ đó góp phần lan tỏa niềm tự hào về phở Việt đến đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.