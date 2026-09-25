Đặt hàng khoa học công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp

(VTC News) -

Thông tin được chia sẻ tại “Phiên đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu của doanh nghiệp” (Phiên số 1), diễn ra sáng 25/9, do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức.

Phiên đặt hàng được tổ chức theo phương châm: “Doanh nghiệp nêu bài toán - Nhà khoa học đề xuất lời giải - Các bên xác lập cam kết - Sở chốt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện”.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Phan Hoàng)

Theo ông Cù Ngọc Trang, thời gian qua, Sở đã làm việc với nhiều làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng... và nhận thấy, các cơ sở sản xuất tại đây rất tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều khâu công nghệ cần được hỗ trợ, từ thiết kế, sản xuất đến nâng giá trị sản phẩm để có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, tại các viện, trường có những ý tưởng, kết quả nghiên cứu có triển vọng nhưng chưa có nơi ứng dụng, kiểm chứng.

Trong bối cảnh đó, việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; từ kết quả nghiên cứu và dù xuất phát từ nguồn lực nào, đều phải hướng tới ứng dụng và thương mại hóa, tạo ra giá trị đo đếm được cho doanh nghiệp và cho thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xác định hai hướng tiếp nhận đề xuất đặt hàng. Hướng thứ nhất là doanh nghiệp, hiệp hội đối chiếu với các bài toán lớn của thành phố để đề xuất phần việc có thể tham gia giải quyết. Hướng thứ hai là xuất phát từ nhu cầu chung của doanh nghiệp. Các hội, hiệp hội tập hợp khó khăn mà nhiều thành viên cùng gặp phải, xác định nội dung cần thành phố kết nối hoặc xem xét hỗ trợ rồi đưa ra đề xuất.

Ông Cù Ngọc Trang điều hành phiên làm việc. (Ảnh: Phan Hoàng)

Ông Cù Ngọc Trang yêu cầu các đề xuất phải có chủ thể thực sự cần, địa chỉ ứng dụng và cách đo hiệu quả, không dừng ở một ý tưởng hay tên một công nghệ. Trong trường hợp thị trường đã có giải pháp phù hợp thì ưu tiên kết nối để ứng dụng; chỉ khi công nghệ chưa đáp ứng mới xác định phần cần nghiên cứu, hoàn thiện.

Tính đến phiên đặt hàng số 1, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận đề xuất từ 18 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức, với tổng cộng 36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đề xuất bao trùm từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đo lường tác động; đào tạo nghề, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ và an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đô thị; môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đô thị (chống ngập); đô thị thông minh, chiếu sáng, kinh tế đêm; nông nghiệp công nghệ cao, logistics; y tế cộng đồng; dữ liệu, vật liệu; chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ, làng nghề, hộ kinh doanh...

Các đại biểu đại diện cho các Hiệp hội, doanh nghiệp chia sẻ về vấn đề của đơn vị mình. (Ảnh: Phan Hoàng)

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát những nội dung đã ghi nhận tại phiên đặt hàng, từ đó xúc tiến làm việc với từng hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường để hoàn thiện đề xuất chính thức.

Ông Cù Ngọc Trang yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9, các phòng, ban chuyên môn của Sở sẽ hoàn thiện thông báo kết luận. Đến ngày 10/10, các đề xuất tiếp tục được phân loại theo hướng kết nối chuyển giao, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ hoặc nghiên cứu làm rõ thêm bài toán. Chậm nhất đến ngày 25/10, các phòng ban chuyên môn phải báo cáo Giám đốc Sở tiến độ xử lý từng bài toán, kết quả kết nối, thử nghiệm và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang nhấn mạnh từng bài toán phải làm rõ khó khăn, hiện trạng, tác động, kết quả mong muốn, tiêu chí đánh giá và địa chỉ sử dụng kết quả. Với đề xuất nhiệm vụ cụ thể, cần xác định mục tiêu, sản phẩm bàn giao, chỉ tiêu đánh giá, mức độ sẵn sàng của công nghệ, nơi ứng dụng, thời gian, nguồn lực và trách nhiệm của các bên.

Các đề xuất sẽ được phân luồng theo bản chất: Giải pháp đã có và đáp ứng nhu cầu thì kết nối kiểm chứng, chuyển giao; công nghệ còn thiếu hoặc chưa đạt yêu cầu thì xem xét nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển; giải pháp hoặc mô hình mới cần áp dụng, nhân rộng thì xem xét theo hướng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Trường hợp thử nghiệm có rào cản pháp lý sẽ được đánh giá điều kiện áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Thay vì nghiên cứu theo hướng “cung”, Hà Nội đang chuyển mạnh sang cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ xuất phát từ bài toán thực tiễn của doanh nghiệp. Cách làm mới này kỳ vọng kết nối chặt chẽ nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu nhanh chóng vào ứng dụng, tạo động lực tăng trưởng từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.