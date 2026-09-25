Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2026: Thúc đẩy thương mại hóa, kết nối đầu tư

(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu công nghệ, kết nối đầu tư và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu trên toàn quốc. Tại Hà Nội, chuỗi sự kiện trọng tâm dự kiến diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, với điểm nhấn là Lễ chào mừng Ngày hội vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ngày 1/10 hàng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm nâng cao sự hiện diện của đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Triển lãm công nghệ sẽ là nơi giới thiệu các sản phẩm và giải pháp mới, trong khi các cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu và nhà đầu tư sẽ tạo cơ hội để ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Đây là một trong những trọng tâm của ngày hội năm 2026, nhằm tăng cường kết nối giữa bên có giải pháp và bên có nhu cầu, giữa kết quả nghiên cứu và thị trường.

Công ty CT UAV giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025.

Các hoạt động hưởng ứng sẽ khuyến khích giới thiệu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, cũng như các mô hình ứng dụng thành công có khả năng giải quyết nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm kiếm giải pháp cho hoạt động sản xuất, trong khi các viện nghiên cứu và trường đại học có thể giới thiệu kết quả nghiên cứu tới các đơn vị sử dụng.

Bên cạnh triển lãm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến khích tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn để thảo luận về các vấn đề trong quá trình đổi mới công nghệ, từ cơ chế, chính sách đến sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Các chương trình đào tạo và tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo cũng sẽ được triển khai theo nhu cầu của từng nhóm tham gia.

Ngày hội cũng là dịp để các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp phát động phong trào sáng kiến, tổ chức cuộc thi ý tưởng và tôn vinh những mô hình hiệu quả. Các hoạt động trải nghiệm công nghệ và tham quan các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ giúp học sinh, sinh viên và người dân tiếp cận gần hơn với các thành tựu khoa học, công nghệ.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026. Các diễn đàn như Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum) cũng sẽ được tổ chức.

Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) sẽ tạo không gian giới thiệu công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm đối tác, đưa những ý tưởng và kết quả nghiên cứu tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế.