Đạp xe xuyên đêm lạc hơn 150km, bé trai được CSGT đưa về nhà

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa kịp thời hỗ trợ, đưa 1 cháu bé đi xe đạp bị lạc đường trong đêm tối về nhà an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 0h30, ngày 6/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km657 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Quảng Trị phát hiện cháu bé đang đi xe đạp trong đêm tối.

Cháu bé đạp xe đi lạc hơn 150km được lực lượng CSGT Quảng Trị phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Qua tìm hiểu, cháu tên Nguyễn Việt Đ. (SN 2011), có bố là anh Nguyễn Tiến Luân (SN 1982, thường trú tại tổ dân phố Lê lợi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Cháu đạp xe đạp bị lạc đường và không thể nhớ được đường về nhà, địa điểm cháu Đ. bị lạc cách nhà khoảng hơn 150 km.

Sau khi xác minh thông tin, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Quảng Trị liên hệ với gia đình và tổ chức đưa cháu bé về nhà an toàn.

Cách đây hơn tháng, Công an xã Quang Chiểu (Thanh Hóa) cũng giúp đỡ cháu V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) trở về với gia đình sau khi cháu đi lạc từ xã Mường Chanh sang xã Quang Chiểu.

Theo đó, 15h ngày 02/3, Công an xã Quang Chiểu tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện đi lạc tại khu vực bản Xim, xã Quang Chiểu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã khẩn trương có mặt tại khu vực bản Xim, bắt gặp một cháu bé chừng 6 - 7 tuổi, người lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần, mệt mỏi ngồi co ro trên bãi cỏ. Thời điểm được phát hiện, cháu nhỏ tỏ ra hoảng loạn, không nói chuyện.

Bằng sự kiên trì, ân cần và tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã Quang Chiểu nhẹ nhàng thăm hỏi, trấn an, động viên để cháu ổn định tâm lý. Sau đó, cháu được đưa về trụ sở công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh).

Sau buổi học sáng, trên đường về vì mải chơi nên cháu đi lạc từ xã Mường Chanh đến xã Quang Chiểu. Do còn nhỏ nên cháu không biết cách nhờ người lớn giúp đỡ. Đi bộ quãng đường dài trong tình trạng đói, khát, cháu kiệt sức và ngồi lại bên đường cho đến khi được người dân phát hiện, kịp thời trình báo cơ quan công an.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an xã Quang Chiểu nhanh chóng liên hệ với gia đình và tổ chức bàn giao cháu an toàn. Giây phút người thân đón lại cháu nhỏ là khoảnh khắc xúc động, vỡ òa niềm vui sau những giờ phút lo lắng, thấp thỏm.