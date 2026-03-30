Danh sách lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ I để bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân, nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới.

Gia Lai bầu loạt chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã giới thiệu và thống nhất bầu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII - giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, HĐND tỉnh thống nhất bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng thống nhất bầu các Trưởng ban của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt kỳ họp.

Về nhân sự UBND tỉnh, kỳ họp đã giới thiệu và thống nhất bầu ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thống nhất giới thiệu và bầu 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà:

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng thống nhất bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2026.

Các nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, kỳ họp thứ I, thông qua trong ngày 30/3 và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.