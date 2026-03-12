Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vĩ bầu cử sớm 1 ngày

(VTC News) -

Chiều 12/3, thông tin từ Hội đồng bầu cử TP Hải Phòng cho biết, Đặc khu Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phê duyệt phương án để quân và dân đặc khu tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND thành phố sớm hơn 1 ngày – vào thứ 7, ngày 14/3 sắp tới.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử số 16 kiểm tra tại tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất chỉ bầu 2 cấp là Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND Thành phố, không bầu đại biểu HĐND cấp xã, phường như các địa phương khác.

Đến thời điểm này, đặc khu Bạch Long Vĩ đã cơ bản hoàn tất các phần việc cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Đặc khu có 2 khu vực bỏ phiếu gồm khu vực 1 (Khu vực dân sự) và khu vực 2 (gồm các cơ quan, lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo).

Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm bầu cử số 1.

Cùng chung không khí náo nức của cử tri cả nước và thành phố, những ngày này tại đặc khu Bạch Long Vĩ – không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử rộn ràng trên khắp các tuyến đường, thôn xóm…

Theo ông Đào Minh Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu, Phó Trưởng Ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này được Chính quyền và các ban, ngành đặc khu Bạch Long Vĩ triển khai chu đáo, đồng bộ.

Các lực lượng chức năng trên đảo đẩy mạnh tuyên truyền cho cử tri, nhân dân về ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử, đồng thời chú trọng tuyên truyền cho ngư dân đang khai thác thủy, hải sản chung quanh vùng biển Bạch Long Vĩ nắm được thông tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm bầu cử số 2.

Tại 2 điểm bầu cử của đặc khu Bạch Long Vĩ, việc trang trí khánh tiết, lắp dựng pano, áp-phích hay treo cờ đã cơ bản được hoàn tất.

Cùng với sự chuẩn bị tích cực của các phòng ban, đơn vị của đặc khu Bạch Long Vĩ, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử thành phố cũng đã có mặt tại đây để có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời để cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công.

Theo Đại tá Đặng Văn Kiên - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng đoàn giám sát số 16, Đoàn công tác sẽ tổ chức giám sát việc triển khai trình tự, thủ tục bỏ phiếu trong ngày bầu cử, việc thực hiện nhiệm vụ của Ban bầu cử và các tổ bầu cử địa phương.

Tại 2 điểm bầu cử của đặc khu Bạch Long Vĩ, việc trang trí khánh tiết, lắp dựng pano, áp-phích hay treo cờ đã cơ bản được hoàn tất.

Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử tốt nhất, an toàn nhất, đặc khu Bạch Long Vĩ cũng đã rà soát kỹ càng danh sách cử tri, bố trí đầy đủ các hòm phiếu lưu động để phục vụ các cử tri chưa thể vào bờ để bỏ phiếu.

Ngay trong sáng 14/3, một đoàn công tác của Đặc khu sẽ ra tận khu vực tàu thuyền neo đậu, đánh bắt để cử tri là ngư dân có thể bỏ phiếu, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội non sông.