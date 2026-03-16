47 xã ở Cà Mau đạt 100% cử tri tham gia bầu cử

Sáng 16/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin nhanh kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong ngày 15/3, từ 5h đến 7h sáng, toàn bộ 1.602/1.602 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai mạc bầu cử với hơn 172.921 người tham dự. Các lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Riêng tại khu vực đảo, hai tổ bầu cử thuộc cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi) và Hòn Chuối (xã Sông Đốc) đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 13/3/2026 theo quy định.

Theo ghi nhận của Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, không khí ngày bầu cử trên địa bàn diễn ra phấn khởi, dân chủ và an toàn. Cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân. Dư luận nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào cuộc bầu cử và kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ là những người tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Không xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử.

Các điều kiện phục vụ bầu cử như cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và các phương tiện cần thiết khác cũng được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm cho hoạt động bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Về điều kiện thời tiết và giao thông, trong ngày bầu cử thời tiết ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Hệ thống giao thông và thông tin liên lạc trên địa bàn cơ bản thông suốt.

Cử tri phường Bạc Liêu tham gia bầu cử trong không khí phấn khởi, nghiêm túc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau)

Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn còn những tuyến đường nhỏ, đường nội bộ hẹp nên việc đi lại của một bộ phận cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, gặp khó khăn. Ngoài ra, ở một số thời điểm, thông tin liên lạc tại một số khu vực có thể bị gián đoạn cục bộ do tín hiệu yếu. Dù vậy, các yếu tố này không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tổ chức và tham gia bầu cử của cử tri.

Các tổ bầu cử thực hiện đầy đủ quy trình, gồm khai mạc, kiểm tra hòm phiếu, phổ biến nội quy và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân theo đúng quy định.

Đến 21h ngày 15/3, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo quy định. Tổng số cử tri tham gia đạt 99,94%, trong đó 47 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử tỉnh bày tỏ tin tưởng cử tri toàn tỉnh Cà Mau đã phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.