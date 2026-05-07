Tàu chở dầu của Trung Quốc lần đầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

Tàu chở dầu sản phẩm lọc dầu cỡ lớn thuộc sở hữu của chủ tàu Trung Quốc bị tấn công ngoài khơi cảng Al Jeer của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào ngày 4/5, tại cửa vào eo biển Hormuz. Tờ Caixin đưa tin boong tàu bị bốc cháy và trên thân tàu chở dầu có dòng chữ “Chủ sở hữu và thủy thủ đoàn Trung Quốc”.

Đây là lần đầu tiên tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công, họ gọi đó là "cú sốc tâm lý rất khó chấp nhận".

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, vụ nổ và hỏa hoạn khác cũng được xác nhận xảy ra trên tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz.

Con tàu mang cờ Panama chở 24 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Hàn Quốc và đang neo đậu tại eo biển gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi vụ nổ xảy ra. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin vào thời điểm đó chưa có báo cáo về thương vong.

Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc ra thông báo "kiên quyết bác bỏ" mọi cáo buộc liên quan đến việc lực lượng vũ trang Iran gây thiệt hại cho con tàu Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Đại sứ quán cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel, Tehran "liên tục nhấn mạnh" tuyến đường thủy chiến lược này "là một phần không thể tách rời trong hệ thống phòng thủ của họ khi đối đầu với những kẻ địch và những người ủng hộ chúng". Do đó, điều kiện hàng hải trong eo biển bị "ảnh hưởng bởi tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "bắn một vài phát đạn" vào con tàu của Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết nước này cân nhắc việc tham gia vào nỗ lực của Mỹ trong việc hướng dẫn tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nhưng dự án ngắn ngủi của Mỹ hiện bị tạm dừng.

Trong tài liệu mới nhất do CNN thu thập được, Iran được cho đã ban hành bộ quy tắc mới dành cho những tàu muốn đi qua eo biển Hormuz. Tài liệu có tiêu đề “Tờ khai thông tin tàu thuyền” do Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, bắt buộc tất cả tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải điền đầy đủ thông tin để đảm bảo an toàn cho hành trình.