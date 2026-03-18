Danh sách 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX

(VTC News) -

Chiều 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 82/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.161.921 người tại 1.512 khu vực bỏ phiếu. Tỉ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đạt 99,88%. Trong đó có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Cử tri tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Báo và Đài PTTH Quảng Trị)

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh có số phiếu bầu cao nhất đạt tỉ lệ hơn 98%. Dưới đây là danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị khoá mới: