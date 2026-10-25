Sốt vé BIGBANG đêm thứ 2: Vé bán lại gần 100 triệu đồng/cặp

(VTC News) -

Ngày 25/10, mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước các bài đăng tìm mua, sang nhượng vé concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sau đêm diễn đầu tiên hôm 24/10, nhiều người hâm mộ chưa mua được vé tiếp tục tìm kiếm cơ hội vào sân ở đêm thứ hai, trên các hội nhóm Facebook, Threads hoặc trực tiếp hỏi mua tại khu vực tổ chức.

Tuy nhiên, mức giá trên thị trường sang nhượng vé khiến không ít người ngỡ ngàng. Hàng loạt mức giá công khai cao gấp nhiều lần giá niêm yết. Theo ghi nhận, vé Premium có giá gốc 7,5 triệu đồng được rao bán 60 triệu đồng/cặp. Vé Ultimate VIP và Diamond vị trí sát sân khấu được rao bán lên đến 80-100 triệu đồng/cặp.

Vé premium day 2 đang được giao với mức giá lên đến 60 triệu đồng/cặp trước giờ diễn. (Ảnh minh hoạ)

Dù giá bị đẩy lên cao, nhu cầu mua vé vẫn lớn. Càng gần giờ diễn, phe vé càng tích cực chào bán, có hạng vé được hét giá gấp 3-5 lần niêm yết nhưng vẫn có người hỏi mua. Tình trạng này khiến thị trường biến động liên tục, khi người sẵn sàng trả giá cao hơn có thể giành được vé, còn những người đã thỏa thuận trước đó đối mặt nguy cơ bị đổi giá hoặc mất vé.

Phe vé mua ngược vé từ khán giả

Không chỉ bán lại vé cho người hâm mộ, một số phe vé còn chủ động tìm mua vé từ những khán giả không thể tham dự concert. Chị Yến, một khán giả ở Hà Nội, cho biết vì có lý do cá nhân không thể đến concert, chị quyết định bán lại một vé Premium cho phe vé với giá 18 triệu đồng. Vé có giá niêm yết 7,5 triệu đồng, đồng nghĩa chị bán cao hơn giá gốc 10,5 triệu đồng.

Dù giá vé được đẩy cao, nhiều fan tìm mua vé. (Ảnh: Threads)

Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, một số phe vé tiếp cận khán giả để dò hỏi, chào mua lại vé. Một người hâm mộ cũng chia sẻ thông tin một cặp vé CAT 3 đang được hỏi mua với giá 25 triệu đồng. Với giá niêm yết 3,5 triệu đồng/vé, một cặp CAT 3 có giá gốc 7 triệu đồng. Nếu giao dịch ở mức 25 triệu đồng/cặp, giá chênh lệch lên tới 18 triệu đồng so với ban đầu.

Không chỉ khán giả Việt Nam mà một số fan nước ngoài cũng tìm mua vé sát giờ diễn. Dù giá vé bị đẩy lên cao hơn nhiều lần so với niêm yết, những người chưa có vé vẫn sẵn sàng thương lượng để có cơ hội vào sân xem BIGBANG. Nhu cầu này khiến phe vé tích cực thu mua vé từ khán giả, sau đó rao bán lại với mức giá cao hơn.

Khán giả bị nâng giá, mất tiền cọc khi săn vé

Bên cạnh mức giá cao, rủi ro giao dịch qua mạng xã hội cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Khi vé chính thức đã bán hết, một số khán giả tìm đến các tài khoản cá nhân để mua lại vé, thỏa thuận giá và đặt cọc trước. Tuy nhiên, giao dịch có thể đổ vỡ khi người bán thay đổi điều kiện hoặc không thực hiện đúng cam kết.

Chị Phương Linh, từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem BIGBANG, cho biết đã thỏa thuận mua một cặp vé CAT 3 với tổng giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, chị được yêu cầu trả 12 triệu đồng nếu vẫn muốn nhận vé.

Sau khi đã di chuyển đến Hà Nội và không muốn bỏ lỡ cơ hội xem thần tượng, chị đành chấp nhận mức giá mới. So với giá gốc 7 triệu đồng/cặp, số tiền chị phải trả cao hơn 5 triệu đồng.

Một khán giả khác cho biết đã chuyển 500.000 đồng tiền đặt cọc mua vé nhưng sau đó không thể liên lạc với người bán. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng phản ánh tình trạng vé đã được thỏa thuận trước bị người bán chuyển nhượng cho người trả giá cao hơn, khiến giao dịch đổ vỡ vào phút chót.

Không chấp nhận giá cao, fan tính sang nước ngoài xem concert

Không phải người hâm mộ nào cũng sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua vé. Một số khán giả quyết định giữ ngân sách ban đầu, chấp nhận không vào sân thay vì chạy theo mức giá sang nhượng quá cao.

Trong đêm diễn đầu tiên ngày 24/10, đông đảo người hâm mộ không có vé tập trung bên ngoài sân vận động Mỹ Đình, tại khu vực được cộng đồng gọi là CAT 6, để giao lưu và hòa vào không khí concert. Khi chương trình diễn ra, nhiều người vẫn không thể tìm được vé với mức giá phù hợp.

Nhiều fan cân nhắc lựa chọn chặng tour khác thay vì bỏ hàng chục triệu đồng để mua vé BIGBANG ở Việt Nam.

Với những khán giả từ xa đến, quyết định mua vé càng cần được cân nhắc vì ngoài tiền vé còn có chi phí di chuyển, ăn ở và các khoản phát sinh. Một số người cho rằng không nên trả mức giá quá cao chỉ vì lo bỏ lỡ cơ hội xem thần tượng.

Chị Thảo ở Hà Nội cho biết mong muốn tìm được một tấm vé để tham dự đêm diễn thứ hai của BIGBANG. Tuy nhiên, sau khi khảo sát giá trên thị trường, chị quyết định chuyển hướng sang chặng Bangkok (Thái Lan) vào tháng 11.

Thay vì mua vé tại Hà Nội với mức giá cao hơn nhiều lần niêm yết, chị lựa chọn tìm phương án xem concert ở nước ngoài. Quyết định này cũng đòi hỏi tính toán thêm chi phí vé máy bay, lưu trú và đi lại, nhưng giúp chị chủ động hơn trong kế hoạch của mình.