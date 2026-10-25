Sát giờ BIGBANG diễn đêm 2, fan vẫn vây kín bên ngoài sân Mỹ Đình

(VTC News) -

Sau đêm diễn đầu tiên thu hút khoảng 45.000 khán giả, sức nóng của concert BIGBANG tiếp tục lan tỏa trong ngày 25/10. Từ chiều, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Nhiều khán giả đến sớm để hoàn tất thủ tục, chụp ảnh lưu niệm và gặp gỡ những người có chung tình yêu dành cho nhóm nhạc BIGBANG của Hàn Quốc.

Nhiều khán giả lựa chọn đến sớm để hoàn tất thủ tục, chụp ảnh lưu niệm và gặp gỡ những người có chung tình yêu dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc. Những chiếc lightstick hình vương miện, banner, khăn choàng mang sắc vàng đặc trưng của cộng đồng V.I.P (tên gọi người hâm mộ BIGBANG) xuất hiện khắp khu vực bên ngoài sân.

Không ít fan đầu tư trang phục, phụ kiện để ghi dấu dịp gặp thần tượng. Các phong cách thời trang đường phố, trang phục cá tính cùng phụ kiện lấy cảm hứng từ G-Dragon và những thành viên khác góp phần tạo nên không khí sôi động trước đêm nhạc.

Ghi nhận lúc 19h00, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình vẫn đông người hâm mộ. Dòng khán giả mang theo lightstick hình vương miện, banner và các phụ kiện cổ vũ liên tục đổ về địa điểm tổ chức. Trên những tuyến đường dẫn vào sân, lượng phương tiện tăng cao, có thời điểm di chuyển chậm do nhiều người đến cùng lúc.

Biển người đổ về sân Mỹ Đình trong đêm diễn thứ 2 của BIGBANG. (Ảnh: Phú Hưng/Theanh28)

Trong khi khán giả có vé lần lượt làm thủ tục vào sân, một bộ phận người hâm mộ vẫn nán lại phía ngoài. Họ tiếp tục hỏi mua vé từ những người sang nhượng, theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội hoặc chờ cơ hội vào xem thần tượng. Tuy nhiên, việc tìm vé càng sát giờ diễn càng khó khăn khi nguồn vé hạn chế và giá chào bán cao hơn nhiều lần niêm yết.

Trước đó, trong đêm diễn đầu tiên ngày 24/10, hàng nghìn khán giả không có vé cũng tập trung bên ngoài sân Mỹ Đình để nghe nhạc và hòa vào không khí concert. Tình trạng tương tự tiếp tục được người hâm mộ quan tâm trong ngày diễn thứ hai.

Sát giờ BIGBANG diễn đêm 2, nhiều fan vẫn đứng ngoài Mỹ Đình vì không có vé. Trong khi đó giá vé bán lại cao gấp nhiều lần so với giá gốc, vượt mức chi trả của nhiều fan.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm diễn ngày 25/10 dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Gần 2.000 nhân sự được huy động để bảo đảm an ninh, điều tiết đám đông và hỗ trợ người tham dự. Các phương án kiểm soát được triển khai từ khu vực bên ngoài đến bên trong sân vận động nhằm hạn chế tình trạng chen lấn, trà trộn hoặc di chuyển sai khu vực.

Đêm diễn thứ hai khép lại hành trình của BIGBANG tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Sau nhiều năm chờ đợi, sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung tiếp tục thu hút đông đảo người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả quốc tế.