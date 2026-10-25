Vì BIGBANG, chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

Trước đó, tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Mỹ Đình thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ người hâm mộ tại Hà Nội, nhiều người đã di chuyển từ TP.HCM, Quảng Ninh và các quốc gia khác để tham dự chương trình.