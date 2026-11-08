Toàn cảnh công trường Trung tâm hành chính TP.HCM sau hơn 6 tháng khởi công

Bên trong những căn hộ nằm trong diện dự kiến di dời tại CT6 Kiến Hưng, Hà Nội
Sau nhiều năm ổn định cuộc sống, các hộ dân có căn hộ thuộc diện dự kiến di dời tại CT6 Kiến Hưng thấp thỏm chờ phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi ở mới.
VOV tuyển 23 viên chức năm 2026, nhận hồ sơ đến hết ngày 7/12
Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển 23 viên chức năm 2026, trong đó có các vị trí phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, kế toán viên; nhận hồ sơ đến hết ngày 7/12 trên cả nước.
Những 'bóng hồng' người Khmer tung dầm rẽ sóng chờ lễ hội Oóc Om Bóc
Sau giờ ra đồng, hàng nghìn phụ nữ Khmer ở miền Tây đã cầm dầm ra sông luyện tập với những chiếc ghe Ngo để chuẩn bị tham gia giải đua tại lễ hội Oóc Om Bóc.
Cây bàng vuông ở Đắk Lắk do chiến sĩ Trường Sa tặng bị cưa hạ
Cây bàng vuông được các chiến sĩ Trường Sa tặng tỉnh Đắk Lắk cách đây 15 năm bất ngờ bị cưa sát gốc, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, yêu cầu trồng lại cây.
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa qua Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo ở Cần Thơ
Nhiều hoạt động văn hóa và du lịch sẽ được TP Cần Thơ tổ chức trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà gỗ 200 năm tuổi ở Nha Trang
Căn nhà gỗ có tuổi đời hơn 200 năm giữa phố thị Nha Trang với kiến trúc độc đáo trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến đây.
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