Toàn cảnh công trường Trung tâm hành chính TP.HCM sau hơn 6 tháng khởi công

Tại các vị trí thi công, công nhân được phân chia thành từng nhóm thực hiện những phần việc khác nhau. Các bó lồng thép, ống cọc và nhiều thiết bị chuyên dụng được tập kết trên mặt bằng, phục vụ quá trình xây dựng các hạng mục công trình.