Hà Nội đặt mục tiêu 90% người dân vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận pháp luật

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án được Thủ tướng phê duyệt; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thành phố định hướng đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

Một buổi hội nghị về tuyên truyền về phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp năm 2025 tại Hà Nội.

Mỗi xã có ít nhất 2 người làm công tác phổ biến pháp luật

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân nòng cốt làm công tác PBGDPL tại địa phương. Thành phố phấn đấu mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 2 người được bồi dưỡng theo chương trình, tài liệu của Đề án để triển khai nhiệm vụ này.

Cùng với đó, trên 70% người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin pháp luật thông qua những hình thức phù hợp; 50% hoạt động PBGDPL được thực hiện trên môi trường số.

Thành phố cũng đặt mục tiêu số hóa trên 70% chương trình, tài liệu PBGDPL và công khai trên Trang thông tin tuyên truyền PBGDPL, Cổng thông tin điện tử thành phố.

Ở giai đoạn 2031-2035, các mục tiêu được nâng lên. Cụ thể, Hà Nội phấn đấu 100% chương trình, tài liệu PBGDPL được cập nhật, chỉnh lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn và số hóa, công khai trên môi trường mạng. Khoảng 90% người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin pháp luật bằng hình thức phù hợp; 80% hoạt động PBGDPL được thực hiện thông qua môi trường số.

Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu 100% đội ngũ hạt nhân nòng cốt, người làm công tác PBGDPL được bồi dưỡng, tập huấn, tiếp cận và sử dụng tài liệu tuyên truyền phù hợp.

Toàn bộ bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo và người đứng đầu các tổ chức tôn giáo cũng được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL theo chương trình của Đề án.

Tuyên truyền pháp luật gắn với phong tục, tập quán của đồng bào

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ rà soát, lựa chọn và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kiến thức pháp luật, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

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Thành phố ưu tiên những người có khả năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số làm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền tại địa phương. Nội dung phổ biến pháp luật sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Hoạt động này cũng được kết nối với các vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế - xã hội, sinh kế, việc làm, an sinh xã hội và tuyên truyền giáo lý, giáo luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số có đạo.

Một nhiệm vụ khác là rà soát các tập quán lạc hậu, hủ tục trái quy định pháp luật, từ đó tuyên truyền, vận động người dân từng bước xóa bỏ; đồng thời xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL tại cộng đồng.

Ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách, Hà Nội sẽ huy động sự tham gia của bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, lực lượng quân đội, công an, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, luật sư, luật gia và các chuyên gia pháp lý.

Các hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai trên môi trường số thông qua phần mềm chuyên dụng, nền tảng số và mạng xã hội phù hợp với quy định pháp luật.

Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành liên quan và UBND các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có trách nhiệm phối hợp triển khai.