Khu thương mại làm gần 1 thập kỷ không xong, ki-ốt biến thành nơi nuôi gà

Ngôi chùa độc lạ ở Bắc Ninh: Có bệ thờ nhưng không có tượng Phật
Chùa Cống Phường mang vẻ đẹp cổ kính nhưng ẩn sau mái ngói rêu phong là điều kỳ lạ: bên trong hoàn toàn không có tượng Phật.
Toàn cảnh công trường Trung tâm hành chính TP.HCM sau hơn 6 tháng khởi công
Sau hơn 6 tháng khởi công, khu đất 46,7 ha tại Thủ Thiêm trở thành đại công trường với nhiều mũi thi công Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM.
Bên trong những căn hộ nằm trong diện dự kiến di dời tại CT6 Kiến Hưng, Hà Nội
Sau nhiều năm ổn định cuộc sống, các hộ dân có căn hộ thuộc diện dự kiến di dời tại CT6 Kiến Hưng thấp thỏm chờ phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi ở mới.
Độc đáo Lễ Dâng y của đồng bào Khmer ở miền Tây
Trong một tháng diễn ra Lễ Kathina, người dân tộc Khmer ở miền Tây đã mang đến chùa dâng lên chư Tăng chiếc áo cà sa và nhiều vật phẩm với lòng thành kính.
VOV tuyển 23 viên chức năm 2026, nhận hồ sơ đến hết ngày 7/12
Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển 23 viên chức năm 2026, trong đó có các vị trí phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, kế toán viên; nhận hồ sơ đến hết ngày 7/12 trên cả nước.
Những 'bóng hồng' người Khmer tung dầm rẽ sóng chờ lễ hội Oóc Om Bóc
Sau giờ ra đồng, hàng nghìn phụ nữ Khmer ở miền Tây đã cầm dầm ra sông luyện tập với những chiếc ghe Ngo để chuẩn bị tham gia giải đua tại lễ hội Oóc Om Bóc.
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