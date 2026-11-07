Lâm Đồng tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VTC News) -

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc cảnh báo nguy cơ lừa đảo được chú trọng, nhất là đối với bộ phận người dân còn hạn chế trong tiếp cận và nhận diện thông tin trên không gian mạng.

Công an xã Bảo Lâm 3 hướng dẫn người dân phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo.

Trước tình hình trên, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thôn, khu dân cư, Công an xã hướng dẫn người dân nhận diện những thủ đoạn lừa đảo thường gặp như: giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan nhà nước để đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền; giả danh nhân viên ngân hàng, đơn vị giao hàng, nhà mạng để lấy mã xác thực dùng một lần (OTP); thông báo trúng thưởng, nhận quà có giá trị nhưng yêu cầu nộp phí; tuyển dụng việc làm trực tuyến, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng; dụ dỗ đầu tư, kinh doanh trên các nền tảng không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, Công an xã Bảo Lâm 3 cảnh báo người dân về thủ đoạn sử dụng công nghệ để tạo hình ảnh, giọng nói giả mạo người thân, bạn bè nhằm vay, mượn tiền; gửi đường link hoặc mã QR giả để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng; lợi dụng mạng xã hội để kết bạn, tạo lòng tin rồi đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu chuyển tiền.

Trong công tác tuyên truyền, cán bộ Công an xã Bảo Lâm 3 chú trọng lựa chọn cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa ra những tình huống thực tế để người dân dễ nhận diện và chủ động phòng tránh. Người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc: “Không cung cấp thông tin cá nhân - Không bấm vào đường link lạ - Không chuyển tiền khi chưa xác minh - Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc”.

Công an xã Bảo Lâm 3 cũng đề nghị người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn cần bình tĩnh xác minh thông tin qua các kênh chính thống; tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng khi chưa xác định rõ danh tính. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Công an xã tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin cơ sở, mạng xã hội và hệ thống tuyên truyền tại các thôn để thường xuyên cập nhật, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Công an xã Bảo Lâm 3 xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào DTTS, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn xã an toàn, bình yên và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.