Bên trong những căn hộ nằm trong diện dự kiến di dời tại CT6 Kiến Hưng, Hà Nội

Anh Đào Xuân Ngọc, 47 tuổi, cư dân CT6 Kiến Hưng, cho biết gia đình gồm hai vợ chồng và hai con đã sinh sống tại đây khoảng 5 năm. Con gái lớn đang học lớp 11, con gái còn lại học lớp 3. Các thành viên đều đã quen với môi trường sinh hoạt, học tập và công việc tại khu vực này. Theo anh Ngọc, lợi thế của căn hộ hiện tại là vị trí tương đối thuận tiện, gần nơi làm việc của hai vợ chồng và trường học của các con. Nếu phải chuyển đến nơi ở mới xa hơn, việc đi lại của bố mẹ cũng như học tập của hai con đều có thể bị ảnh hưởng. “Gia đình đã ổn định cuộc sống ở đây nhiều năm, các con học gần nhà, bố mẹ cũng làm việc gần khu vực này. Nếu chuyển đi nơi khác xa hơn, mọi sinh hoạt sẽ bị xáo trộn”, anh Ngọc chia sẻ.