Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số

(VTC News) -

Sáng 15/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe Bộ CHQS thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng thời gian qua. Nổi bật là lực lượng vũ trang thành phố đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, công tác biên phòng; tổ chức thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, tổ chức lại, đưa bộ đội chính quy về Ban CHQS cấp xã; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, phong trào, cuộc vận động, trong đó có Chiến dịch Quang Trung, xây dựng lại nhà cho Nhân dân bị thiệt hại sau lũ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, lực lượng vũ trang thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với bảo đảm an toàn, bí mật quân sự; phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn, Công an và các lực lượng, khác, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.