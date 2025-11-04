Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

(VTC News) -

Sáng 4/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: QĐND)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bắt đầu từ vị trí của một chiến sĩ, ông Nghĩa có thời gian dài công tác gắn bó với quân đội và kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng.

Giai đoạn từ tháng 10/1988 đến tháng 8/1995, ông giữ vị trí Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) và lần lượt được thăng quân hàm Đại úy rồi Thiếu tá. Sau đó, ông là Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7), được thăng quân hàm Trung tá.

Sau khi được thăng quân hàm Thượng tá rồi Đại tá, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7; Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Từ tháng 8/2010 đến 8/2012, ông là Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4, sau đó được thăng quân hàm Trung tướng rồi Thượng tướng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Từ tháng 2/2021, ông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 2/2025, khi Ban Tuyên giáo Trung ương hợp nhất với Ban Dân vận Trung ương, ông giữ cương vị Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.