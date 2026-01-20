Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội Đảng XIV

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Cuối giờ chiều nay, 20/1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng).

Nền tảng quan trọng để thực hiện khát vọng của nhân dân

- Xin Đại tướng cho biết ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này?

Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại và đặc biệt. Đại hội lần này, chúng ta không những đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, để mở ra một thời kỳ mới.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định đây là một thời khắc lịch sử chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Với khát vọng đó, Đại hội lần này lần này là một dấu mốc lớn để khẳng định nền tảng và là một cơ sở, một điều kiện để thực hiện khát vọng của nhân dân ta, cũng như mong muốn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mong muốn cuối cùng của Người là làm sao để nước ta được độc lập, thống nhất, giàu mạnh, phồn vinh và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.

Thông điệp Tổng Bí thư đọc sáng nay là thông điệp chúng ta xác định một sự vững tin, khát vọng mới, đồng thời đó là sự đột phá và hành động. Đây còn là thông điệp về kỷ cương, sáng tạo và thông điệp về đoàn kết, phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Có thể nói rằng đây là một sự đổi mới rất quan trọng về phương pháp, phương thức để xây dựng văn kiện và tổng hợp rất khoa học.

Trong Đại hội lần này, có ba văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng) thành một báo cáo trung tâm không chỉ là lời hiệu triệu, mà còn mang tính hành động rất cao, tính khả thi cao và hợp nhất, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện mục tiêu, nhất là những mục tiêu mang tính đột phá chiến lược trong dự thảo báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.

- Đối với Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định là xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay từ nhiệm kỳ này; trong đó xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng quyết định sự thành công, xin đồng chí cho biết rõ hơn về chủ trương, quyết sách này?

Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng khi nói về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội nói riêng, bàn đến nhiều quan điểm lớn: Quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; quan điểm xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, hiện đại; quan điểm xây dựng đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Để cụ thể hóa quan điểm này, lần này quan điểm Đảng ta đưa ra những phương châm hành động rất rõ, đó là tiếp tục xây dựng Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, nhân dân ta; phải tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh, giá trị cao quý Bộ đội Cụ Hồ; Quân đội từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Đồng thời lần này, trong văn kiện, chức năng của Quân đội tiếp tục được khẳng định rõ hơn trong kỷ nguyên mới đó là chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất.

Từ quan điểm, mục tiêu xây dựng đó, chúng ta phải triển khai nhiều giải pháp, từ tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện; xây dựng đoàn kết, xây dựng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân.

Tôi cho rằng, để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Phiên họp lần thứ 15 của Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững.”

Đó là kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Phương châm “5 vững” đó là chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững.

Hoạt động tuyên truyền hết sức chủ động, toàn diện và có kế hoạch rất bài bản

- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa lịch sử đối với Đảng, dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Theo Đại tướng, Đại hội lần này có những điểm đột phá gì?

Tôi vinh dự khi được dự 3 kỳ Đại hội Đảng. Kỳ Đại hội lần này, tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Đó là các hoạt động chuẩn bị cho kỳ Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, hoạt động tuyên truyền đã được Đảng ta, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo từ rất sớm.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Tuyên truyền (trước đây), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan báo chí đã hết sức chủ động, chuẩn bị chủ động, toàn diện và có kế hoạch rất bài bản.

Qua đó, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo. Kể cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo của các địa phương đều tham gia vào công tác tuyên truyền; thậm chí là trực tiếp trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí.

Tôi thấy rất phấn khởi, sự chuẩn bị, quan tâm trên đã tạo ra một không khí gần gũi giữa cấp ủy Đảng, giữa người cao nhất trong Đảng và những người đứng đầu của Đảng, gắn bó nhân dân cả nước, với địa bàn của mình và đã định hướng, dẫn dắt được những vấn đề nhân dân quan tâm, cũng là để nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngày càng cao hơn.

Điểm thứ hai, tôi nhận thấy năm nay, hoạt động tuyên truyền rất tổng hợp, vừa là tuyên truyền về những thành tựu trong suốt 40 năm đổi mới; vừa tuyên truyền về thành tựu, kết quả Đại hội lần thứ XIII gắn liền với việc chúng ta đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt là chúng ta đã gắn kết với tuyên truyền một sự kiện mang tính cách mạng - đó là chúng ta thực hiện Nghị quyết 18/NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để chúng ta thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu quả, hiệu lực ngay và tạo ra một sự đổi mới, kiến tạo, tạo ra một niềm tin mới, không gian phát triển mới được Nhân dân tin tưởng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm khu tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cùng với đó, chúng ta đã hết sức chú ý gắn kết các nội dung tuyên truyền về Đại hội lần thứ 14 của Đảng với các nghị quyết mang tính cách mạng, quyết sách đột phá chiến lược của Bộ Chính trị. Đến hiện nay đã ban hành được 9 Nghị quyết tổng thể để khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được trong 40 năm qua.

Đặc biệt là những thành tựu rất quan trọng, toàn diện và mang tính đột phá mà chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong bối cảnh đất nước, tình hình thế giới – bên cạnh những thuận lợi cũng có rất nhiều thách thức.

- Đại tướng đánh giá như thế nào về vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền về Đại hội tới các tầng lớp nhân dân?

Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền trong năm nay, chúng ta đã có những ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông. Điều này khẳng định báo chí không những mang tính cách mạng mà còn mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. Chúng ta đã có thế mạnh trong công tác truyền thông, tuyên truyền vừa là hiện đại, lan tỏa nhanh, mạnh và đa phương tiện hơn, nhiều hệ thống thông tin để bạn đọc trong nước cũng như bạn bè quốc tế tiếp cận được nhanh nhất, nhiều nhất thông tin về Đại hội.

Tôi đánh giá cao vai trò nòng cốt của đội ngũ báo chí, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực sau khi sắp xếp tinh gọn, bộ máy đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giữ vững được định hướng như yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như mong muốn của các đại biểu dự Đại hội, của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tướng.