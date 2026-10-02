Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập thêm 3 trường mới

(VTC News) -

Ngày 2/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) công bố thành lập thêm 3 trường trực thuộc, gồm Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Khoa học Nhân văn.

Theo nhà trường, các đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại, phát triển từ các khoa hiện có. Đội ngũ giảng viên của cả 3 trường đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó nhiều giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Trường Khoa học Nhân văn có tên tiếng Anh là HNUE School of Humanities, đặt trụ sở tại Tòa nhà B, số 136 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường được định hướng tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo. Trường gồm Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập thêm 3 trường trực thuộc, nâng tổng số trường thuộc lên 6. (Ảnh: HNUE)

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có tên tiếng Anh là HNUE School of Natural Sciences and Technology, đặt trụ sở tại Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường được định hướng tiên phong trong đào tạo giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và các lĩnh vực liên quan. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Trường gồm Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trường Ngôn ngữ và Văn hóa có tên tiếng Anh là HNUE School of Languages and Cultures, đặt trụ sở tại Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường được định hướng tiên phong tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Cơ cấu của Trường gồm: Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa Việt Nam học. Cùng với hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu được định hướng thành lập và phát triển theo điều kiện thực tế.

Việc thành lập thêm 3 trường trực thuộc mở ra không gian mới để tập trung và phát huy nguồn lực học thuật. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục kiện toàn hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu theo hướng liên ngành, hội nhập và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia

Trước đó, HNUE có 3 trường trực thuộc gồm Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ, Trường Khoa học Giáo dục và Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.

Như vậy, sau đợt kiện toàn này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tổng cộng 6 trường trực thuộc.

Nhà trường cho biết, việc thành lập thêm các đơn vị nằm trong lộ trình xây dựng HNUE trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Định hướng này nhằm phát triển mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao, đồng thời mở rộng hệ sinh thái nghiên cứu về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.