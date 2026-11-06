Cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik dẫn dắt CLB Thanh Hóa

(VTC News) -

Ngày 6/11, trang chủ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cập nhật thông tin ông Kim Young Chul đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thay thế HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp.

Ông Kim Young Chul dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 7/11 để bắt đầu công việc mới. Một ngày sau, chiến lược gia 50 tuổi sẽ trực tiếp chỉ đạo Thanh Hóa trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 7 V.League 2026-2027.

Ông Kim Young Chul từng có thời gian làm việc tại Việt Nam. Tháng 9/2025, nhà cầm quân người Hàn Quốc được HLV Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, trong giai đoạn đội tuyển chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Ông Kim Young Chul (phải) từng là trợ lý cho HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: FourFourTwo)

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, Kim Young Chul từng là cầu thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Ông sinh ngày 30/6/1976, thi đấu ở vị trí trung vệ và từng khoác áo các CLB Seongnam Ilhwa Chunma, Jeonnam Dragons.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Kim Young Chul được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2006 tại Đức.

Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ Hàn Quốc tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị huấn luyện viên. Ông từng làm việc tại nhiều CLB chuyên nghiệp ở quê nhà như Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul.

Trong quá trình này, Kim Young Chul đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ trợ lý HLV đến phụ trách chiến thuật. Ông cũng từng có thời gian trực tiếp dẫn dắt đội bóng của Đại học Gangseo.

Chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ngày 8/11 sẽ là thử thách đầu tiên của ông Kim Young Chul trên cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa, đồng thời mở đầu giai đoạn mới của đội bóng xứ Thanh tại V.League mùa này.