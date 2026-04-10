Cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được hưởng án treo

(VTC News) -

Chiều 10/4, sau 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu “đất vàng” 39 - 39B Bến Vân Đồn (TP.HCM).

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) 1 năm 6 tháng tù treo về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”;

Lê Quang Thung 80 tuổi (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại phiên toà.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

HĐXX xác định khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn (diện tích hơn 6.000m²) là tài sản Nhà nước, được giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng.

Trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dù chủ trương ban đầu được chấp thuận, nhưng các bị cáo đã lợi dụng để thực hiện sai phạm, chuyển nhượng trái phép tài sản công sang tư nhân, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung với vai trò người đứng đầu giữ trách nhiệm chính, đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc chuyển nhượng khu đất không qua định giá, đấu giá theo quy định, đồng thời nhận hối lộ để hợp thức hóa sai phạm.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) giữ vai trò tích cực, móc nối, thỏa thuận với các cá nhân liên quan để nhận chuyển nhượng trái pháp luật khu đất, sau đó tiếp tục chuyển nhượng lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, đồng thời thực hiện hành vi đưa hối lộ nhằm đạt được mục đích.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, HĐXX xác định dù biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tham gia giao dịch, nhận chuyển nhượng trái quy định, giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên toà.

Tuy nhiên, tòa ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và tự nguyện khắc phục hậu quả. Tổng số tiền các bị cáo đã nộp là hơn 407 tỷ đồng và 50.000 USD, ngoài ra còn bị kê biên nhiều tài sản khác để đảm bảo thu hồi thiệt hại.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được đánh giá có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả thuộc trách nhiệm của mình. HĐXX cũng xem xét vai trò của bị cáo trong doanh nghiệp, cùng các yếu tố về đóng góp kinh tế, tạo việc làm và hoạt động xã hội.

Trên cơ sở đó, HĐXX áp dụng các quy định pháp luật và chính sách giảm nhẹ, trong đó có việc ưu tiên khắc phục hậu quả kinh tế, để quyết định hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất hành vi của từng bị cáo; trong đó chấp nhận cho bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), các bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su và đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi chuyển nhượng tài sản công không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa; thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD.

Với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, ông Thung được giao quản lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nhưng đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản nhà nước sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thiệt hại 542 tỷ đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, qua đó bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục sắp xếp, xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng không có kết quả, nên bị truy tố, xét xử theo quy định.