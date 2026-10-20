(VTC News) -

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận được cuộc gọi khẩn từ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai về một trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đa chấn thương, sốc mất máu nặng.

Người bệnh bị chấn thương sọ não với điểm Glasgow 6, chấn thương ngực, gãy xương sườn 4-7 bên trái, đụng dập phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, tổn thương động mạch chậu ngoài và gãy hai cẳng tay. Tình trạng nguy kịch khiến việc vận chuyển về Hà Nội trong hơn 2 giờ trở thành lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước tình thế đó, các chuyên gia Việt Đức hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine, hướng dẫn phương án cấp cứu tại chỗ. Đồng thời, một ê-kíp bác sĩ chuyên khoa mạch máu cùng trang thiết bị cần thiết được cử lên Lào Cai hỗ trợ phẫu thuật.

Ca mổ giúp kiểm soát nguồn chảy máu, thay đoạn động mạch tổn thương bằng mạch nhân tạo. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị chuyên sâu và được xuất viện tháng 6/2026.

Cuộc gọi khẩn từ Lào Cai xuống Hà Nội cứu sống bệnh nhân tai nạn đa chấn thương (Ảnh: BV Việt Đức)

Một bệnh nhân tại Bắc Quang, Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, có tiền sử ung thư phổi di căn não. Hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qua hệ thống PACS/Tele-radiology để các chuyên gia hội chẩn.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các chuyên gia tuyến Trung ương đề xuất những hướng xử trí tiếp theo, gồm sinh thiết hạch thượng đòn, cân nhắc sinh thiết u phổi hoặc u não, kiểm tra khả năng di căn cột sống và tìm kiếm đột biến gene để lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

Tại Lai Châu, một bệnh nhân nam 66 tuổi, tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhập viện trong tình trạng ho nhiều, đờm vàng, khó thở và đau tức ngực trái dữ dội, lan lên vai, cánh tay.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận nhiều ran rít, ran ẩm ở phổi. Người bệnh được chẩn đoán đợt cấp COPD, theo dõi hội chứng vành cấp. Trước nguy cơ bệnh lý tim mạch diễn biến nặng, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ đề nghị hội chẩn với Bệnh viện E.

Từ đầu cầu Bệnh viện E, TS.BS Phan Thảo Nguyên (Phó Giám đốc Bệnh viện) nhận định, dù kết quả điện tim chưa rõ tổn thương ST chênh, nhưng chỉ số men tim CK-MB tăng cùng rối loạn mỡ máu nặng (là những tín hiệu cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim. Người bệnh hiện đáp ứng tốt với phác đồ điều trị giãn mạch, kháng sinh, corticoid và thở oxy; nhịp tim đã hạ từ 108 xuống 80 chu kỳ/phút.

Hướng xử trí tiếp theo được thống nhất là duy trì thuốc, kiểm soát huyết áp, làm lại men tim và sẵn sàng phương án chuyển tuyến chuyên khoa tim mạch nếu tình trạng đau ngực tái diễn

“Cánh tay thứ ba” của bác sĩ tuyến dưới

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” đạt hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời giảm chi phí khám chữa bệnh và các khoản chi liên quan.

Đề án cũng góp phần hình thành mạng lưới kết nối các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp; số liệu tổng hợp cho thấy hàng trăm ca bệnh nguy kịch đã được cứu sống nhờ hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

Khám, chữa bệnh từ xa đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân vùng khó (Ảnh: BV ĐH Y Hà Nội)

Trung tâm Telehealth của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện hơn 3.500 ca hội chẩn, khám hơn 1.200 lượt bệnh nhân từ xa, thực sự đưa dịch vụ y tế về với người dân vùng khó. Telehealth tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện tích hợp toàn diện, từ bệnh án điện tử, lưu trữ hình ảnh PACS, kê đơn không giấy, đến thanh toán bằng QR code. Bệnh nhân có thể khám bệnh, nhận đơn thuốc, theo dõi điều trị, chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Telehealth không thể thay thế cho phương pháp chữa bệnh truyền thống, nhưng sẽ hỗ trợ cho hệ thống y tế. Hiệu quả rõ nhất là giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện cơ sở đến bệnh viện Trung ương, giúp các bác sĩ của bệnh viện tuyến cơ sở thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử trí ban đầu hiệu quả.

TS Phan Thảo Nguyên, Bệnh viện E cho biết, các phiên hội chẩn trực tuyến được tổ chức thường quy, hoặc đột xuất theo yêu cầu của các bệnh viện tuyến dưới, với sự tham gia của nhiều bệnh viện y học cổ truyền và y học hiện đại trên toàn quốc. Các bệnh viện sẽ gửi hồ sơ của bệnh nhân nặng cần hội chẩn lên hệ thống Telemedicine để các chuyên gia đầu ngành hội chẩn trực tuyến.

Hội chẩn từ xa giữa nhiều bệnh viện không chỉ giúp xử lý ca bệnh khó mà còn nâng năng lực chuyên môn tuyến dưới, tăng niềm tin của người dân, tạo kênh đào tạo thực tế cho bác sĩ trẻ, đặc biệt ở vùng xa. Kho dữ liệu bệnh án điện tử giúp ngành y theo dõi người bệnh sau điều trị, đánh giá hiệu quả, hạn chế tác dụng phụ và tối ưu hóa phác đồ...

Ông Vương Ánh Dương - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, việc ứng dụng công nghệ vào khám, chữa bệnh từ xa giúp bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thường xuyên hơn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu rủi ro. Hồ sơ sức khỏe điện tử (EMR), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và các thiết bị theo dõi từ xa… là các công cụ giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Telehealth giúp người dân ở mọi vùng miền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời tạo môi trường đào tạo thực hành cho bác sĩ tuyến cơ sở, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc. Đây là hướng đi cần được đầu tư lâu dài để hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam.