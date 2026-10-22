Qua màn hình, bác sĩ đầu ngành điều phối ca hồi sức nghẹt thở, cứu sống bé trai

(VTC News) -

Tháng 6/2026, nam sinh 11 tuổi ở Vũng Tàu bị ô tô cán qua người, rơi vào tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, rối loạn tri giác, nguy cơ sốc đa chấn thương đe dọa tính mạng.

BV đa khoa Vũng Tàu tổ chức phẫu thuật cắt lách, dẫn lưu màng phổi, dẫn lưu ổ bụng kiểm soát tổn thương. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu. Suy hô hấp tiến triển nhanh, tụt huyết áp kéo dài.

Bác sĩ phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để chống sốc. Trẻ xuất hiện phù phổi cấp, ngưng tim, phải hồi sức tim phổi liên tục trong khoảng 15 phút.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu kết nối khẩn cấp, hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM.

Các chuyên gia cấp cứu và hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi Đồng 1 hướng dẫn chi tiết biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền và thuốc vận mạch; tối ưu hóa thông số máy thở cho bệnh nhi và xử trí các biến chứng phát sinh trong quá trình điều trị.

Trong suốt giai đoạn nguy kịch nhất, kênh hội chẩn luôn được duy trì. Sự đồng hành của các bác sĩ tuyến cuối giúp ê-kíp tại Vũng Tàu có những điều chỉnh kịp thời và chính xác.

Nhờ đó, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi từng bước được cải thiện. Chỉ khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, bảo đảm đủ điều kiện vận chuyển, các chuyên gia mới thống nhất phương án chuyển trẻ tới Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé trai qua cơn nguy kịch (Ảnh: Nhandan)

Một trường hợp khác, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhận được điện thoại đề nghị hỗ trợ chuyên môn của BVĐK tỉnh Kon Tum. Một bệnh nhân nam, 25 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở.

Trước đó anh cùng 4 người nữa ăn chung một bàn tiệc, sau đó có cùng biểu hiện đau đầu, nôn ói, khó thở. Hai trường hợp nặng tử vong vì suy hô hấp, 2 trường hợp đang được điều trị tích cực, còn nam bệnh nhân này có biểu hiện bệnh muộn nhất và nặng nhất.

Qua hệ thống Telehealth, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia hàng đầu về chống độc - khai thác rất kỹ các yếu tố về thực phẩm, tiền sử bệnh, diễn biến…

Chuyên gia về điện cơ và thần kinh trực tiếp hướng dẫn cho các đồng nghiệp tại Kon Tum để thực hiện kỹ thuật điện cơ, kích thích lặp lại nhiều lần trên bệnh nhân nhằm phát hiện tổn thương thần kinh cơ điển hình trong trường hợp ngộ độc botulinum.

Quá trình hội chẩn kỹ lưỡng xác định đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng, Hội đồng hội chẩn hướng dẫn bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum làm thêm một số xét nghiệm liên quan đến chuyên ngành chống độc như cấy phân, xét nghiệm dịch dạ dày…. để có thêm căn cứ khẳng định chẩn đoán ngộ độc thịt.

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ khi tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) kể về trường hợp ở tỉnh Điện Biên bị chấn thương sọ não, tình trạng bệnh nhân xấu đi, máu còn tụ lại ở một vị trí khác trong não.

Ngay lập tức, qua hệ thống Telehealth, nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, lần đầu tiên, các y, bác sĩ của tỉnh Điện Biên đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật sọ não khó như vậy.

“Trường hợp này, nếu đưa bệnh nhân từ Điện Biên về Hà Nội với quãng đường hơn 600km thì bệnh nhân không có cơ hội sống sót. Trong khi đó, chỉ cần 30 phút hội chẩn từ xa, chúng ta đã cứu sống người bệnh. Telehealth sẽ tạo ra nhiều kỳ tích như thế với nền y tế Việt Nam”, GS Trần Bình Giang nhấn mạnh.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, bệnh viện đã kết nối hội chẩn từ xa cho nhiều ca ung thư phức tạp, hỗ trợ bác sĩ tuyến dưới xác định giai đoạn bệnh thông qua hình ảnh giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá khả năng điều trị tại cơ sở.

Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Bệnh viện Bãi Cháy (Ảnh: BVCC)

Các chuyên gia y tế đều khẳng định, khám chữa bệnh từ xa không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là mô hình tổ chức dịch vụ lấy người bệnh làm trung tâm, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, chia sẻ chuyên môn và tăng năng lực tuyến cơ sở.

Khi công nghệ Telehealth được triển khai, các bác sĩ đầu ngành cách xa hiện trường hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km vẫn có thể như đứng trực tiếp trong phòng mổ

Y tế từ xa đã vượt khỏi vai trò giải pháp tình thế trong đại dịch COVID-19 để trở thành cấu phần chiến lược của hệ thống y tế hiện đại. Từ hơn 1.000 điểm cầu trong dịch, đến nay mô hình vẫn được duy trì và mở rộng, phục vụ hàng vạn lượt người dân mỗi năm, đặc biệt ở vùng khó khăn và nhóm yếu thế.

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024 đã bổ sung Điều 80, quy định cụ thể về hoạt động khám chữa bệnh và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế ban hành Thông tư công bố danh mục 50 bệnh và tình trạng bệnh được phép khám, chữa bệnh từ xa. Các dịch vụ này trải rộng từ tư vấn sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính giữa bác sĩ gia đình và người bệnh theo nguyên lý y học gia đình đến hội chẩn, điều trị từ xa giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới.

Bộ Y tế cũng ban hành chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đặt mục tiêu 100% cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa. Người dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo… có thể được bác sĩ tuyến trên hội chẩn, tư vấn qua nền tảng số thay vì phải di chuyển đường xa tốn kém.

Song song thực tiễn, Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp lý với Luật Khám bệnh, Chữa bệnh 2023 và các văn bản hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động khám, chữa bệnh từ xa. Theo đại diện Bộ Y tế, Việt Nam đang thúc đẩy ba tiến trình lớn: Chuyển đổi số quốc gia, trong đó y tế là lĩnh vực ưu tiên; hoàn thiện thể chế cho các mô hình dịch vụ y tế mới dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Các nghị quyết của Bộ Chính trị như 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 72-NQ/TW tạo nền tảng chính trị cho phát triển y tế số, củng cố y tế cơ sở và thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, y tế từ xa được xem là phương thức tổ chức lại dịch vụ y tế theo hướng hiện đại, tăng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ tuyến cơ sở một cách hiệu quả, góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với mọi người dân.