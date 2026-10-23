Người phụ nữ co giật nhiều lần, đi khám phát hiện khối u não to như quả trứng gà

(VTC News) -

Bệnh nhân là chị P.R. (41 tuổi, quốc tịch Campuchia) thường xuyên đau đầu, ù tai nhưng nghĩ là triệu chứng thông thường nên không đi khám. Gần đây, chị bất ngờ co giật trong lúc sinh hoạt cùng gia đình. Chỉ trong một tháng, các cơn động kinh tái diễn khoảng 8 lần, mỗi lần đều khiến chị mất ý thức hoàn toàn. Nhân thấy sự bất thường nên gia đình đưa chị đến bệnh viện thăm khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện khối u kích thước khoảng 50 x 40 x 50 mm, tương đương quả trứng gà, nằm tại sừng chẩm não thất bên trái.

Khối u gây chèn ép, đẩy lệch cuống đại não trái, làm đường giữa não lệch sang phải khoảng 7 mm, kèm giãn não thất bên trái và phù nhẹ mô não lân cận.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, vị trí khối u nằm sâu trong não thất, gần các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, khiến việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức. Đặc biệt, khối u đã phát triển đến kích thước khoảng 5 cm và gây chèn ép đáng kể, đòi hỏi phẫu thuật viên phải lựa chọn đường tiếp cận phù hợp, vừa lấy bỏ tổn thương vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thần kinh.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở sọ kết hợp kỹ thuật vi phẫu lấy u. Các bác sĩ mở nắp sọ vùng thái dương - đỉnh trái, sử dụng kính vi phẫu tiếp cận khối u tại sừng chẩm não thất bên trái. Dưới hình ảnh phóng đại, ê-kíp cẩn trọng bóc tách khối u, kiểm soát chảy máu và hạn chế tổn thương các cấu trúc não xung quanh.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, khối u đã được bóc tách trọn vẹn, mẫu mô được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương. Người bệnh bảo tồn được chức năng vận động, sớm có thể đi lại và chưa ghi nhận thêm cơn động kinh trong thời gian theo dõi hậu phẫu.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, phẫu thuật các khối u nằm sâu trong não thất đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng trước mổ, lựa chọn đường tiếp cận chính xác và thao tác vi phẫu tỉ mỉ.

“Với khối u lớn, nằm sâu trong não thất và đã gây chèn ép cấu trúc não, mục tiêu không chỉ là lấy bỏ tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh. Từng thao tác bóc tách, kiểm soát chảy máu đều cần được thực hiện thận trọng để hạn chế nguy cơ biến chứng”, bác sĩ Vũ nói.

Theo bác sĩ, động kinh ở người trưởng thành có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có u não, bệnh lý mạch máu não hoặc các tổn thương cấu trúc não.

“Không phải trường hợp đau đầu hay co giật nào cũng do u não. Tuy nhiên, nếu đau đầu kéo dài, tăng dần, đặc biệt kèm co giật, mất ý thức, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn thị giác, người bệnh cần được thăm khám sớm để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời”, bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Sau phẫu thuật, người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị động kinh và theo dõi bằng hình ảnh học. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ giúp bác sĩ xác định hướng điều trị và theo dõi lâu dài.