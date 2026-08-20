Cục Đường bộ yêu cầu bổ sung phương án phù hợp thu phí ví VETC, Viettel Money

(VTC News) -

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dư luận xôn xao về việc ví VETC và ví Viettel Money thông báo mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Tại cuộc họp sáng 20/8 với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí, nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng (ví dụ: thu phí theo lượt giao dịch, theo tỷ lệ với giá trị giao dịch...).

Đồng thời, tiếp tục mở rộng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng qua đó mang lại lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giảm chi phí phát sinh; nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông cũng như tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước trước những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ.

Cục Đường bộ đề nghị xem lại phương án tính phí ví VETC, Viettel Money. (Ảnh minh họa)

Cục Đường bộ cũng cho biết sẽ kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, hoạt động cung cấp dịch vụ ví điện tử nói riêng, chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ ví điện tử được thuận tiện và hài hoà lợi ích giữa các bên.

Cũng theo Cục Đường bộ, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm ví điện tử VETC, ví điện tử Viettel Money thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2024 tài khoản thu phí trước đây được chuyển đổi thành tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng).

Tài khoản giao thông lưu giữ thông tin về phương tiện và chủ phương tiện, tài khoản giao thông không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền sẽ được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán do chủ phương tiện lựa chọn.

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có quyền thu phí sử dụng ví điện tử (là giá dịch vụ sử dụng ví điện tử theo pháp luật về giá).

Mức phí, cách thức thu phí, việc điều chỉnh phí sử dụng ví điện tử phải được thể hiện trong thoả thuận mở và sử dụng ví điện tử giữa tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử và khách hàng.

Luật Giá 2023 cũng quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có nghĩa vụ niêm yết giá công khai, rõ ràng, thuận tiện cho khách hàng nhận biết.

Cùng lúc, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 yêu cầu, đơn vị cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chính xác, đầy đủ về các khoản phí, chi phí, phương thức tính và các chi phí có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Việc thông báo, công bố và điều chỉnh phí phải thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan, thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ và khách hàng, đồng thời bảo đảm quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng.

Theo các quy định trên, một số tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán đã triển khai thu phí sử dụng dịch vụ như: ví MoMo, thẻ tín dụng quốc tế, ủy nhiệm chi qua tài khoản thanh toán BIDV, MB, VietinBank...