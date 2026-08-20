Sau VETC, Viettel Money dừng thu phí giao dịch liên kết với tài khoản ePass

Theo Viettel Money, doanh nghiệp trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm trong thời gian qua.

Trên tinh thần lắng nghe và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Viettel Money quyết định dừng thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money.

Viettel Money dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money.

Trước đó, mức phí được áp dụng là 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Viettel Money khẳng định quyền lợi khách hàng là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng và triển khai các chính sách, quyết định liên quan đến dịch vụ.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng minh bạch, thuận tiện và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng.

“Viettel Money cam kết đặt quyền lợi khách hàng làm nguyên tắc xuyên suốt trong mọi chính sách và quyết định dịch vụ”, doanh nghiệp nêu.

Viettel Money đồng thời gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng, đồng hành và đóng góp ý kiến để dịch vụ ngày càng được hoàn thiện.

VETC dừng thu phí sau phản ánh của khách hàng

Cũng trong sáng nay, VETC vừa thông tin về việc tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC sau khi ghi nhận nhiều phản ánh của khách hàng liên quan đến chính sách này.

VETC tạm dừng thu phí Ví VETC để rà soát chính sách, tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Theo VETC, doanh nghiệp thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách phí thời gian qua chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng.

Trên cơ sở đó, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC để rà soát, tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

VETC khẳng định, trên thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện bất kỳ khoản thu phí nào đến thời điểm hiện tại.

Liên quan đến đặc điểm của Ví VETC, doanh nghiệp cho biết ví điện tử không phải là tài khoản tiền gửi. Theo các quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư trong Ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

“Đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ”, doanh nghiệp nêu rõ.

VETC cho biết doanh nghiệp hiểu và trân trọng kỳ vọng của khách hàng về một dịch vụ thuận tiện, minh bạch, hợp lý và bảo đảm quyền lựa chọn.

Do đó, trong thời gian tới, VETC sẽ rà soát toàn diện chính sách, đồng thời phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp tối ưu, phù hợp hơn.

Song song với việc rà soát chính sách, VETC cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và các đối tác liên quan nhằm tối ưu hệ thống vận hành, đồng thời đề xuất các chính sách theo hướng giảm chi phí phát sinh.

Người dân, chuyên gia cho rằng, VETC, ePass Không thể mặc nhiên coi “im lặng là đồng ý” để thu 6.600 đồng/tháng với tài khoản giao thông.

Doanh nghiệp cũng sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng, qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng sử dụng Ví VETC.

VETC cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng và cơ quan chủ quản trước những thay đổi có phạm vi ảnh hưởng rộng.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý Khách hàng vì những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt vừa qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, góp ý và đồng hành của Quý Khách hàng”, VETC chia sẻ.

Việc tạm dừng chính sách phí được VETC khẳng định nhằm có thêm thời gian rà soát và hoàn thiện phương án, trên cơ sở cân bằng yêu cầu vận hành, quy định hiện hành và quyền lợi, nhu cầu thực tế của khách hàng sử dụng Ví VETC.

Ngày hôm qua (18/8), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang nghiên cứu, xử lý việc VETC và Viettel Money, đơn vị liên kết thanh toán với ePass, thu phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng từ ngày 1/8.

Qua rà soát, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng ghi nhận một số bất cập về cách công khai mức phí, điều kiện giao dịch, quyền lựa chọn của khách hàng và các điều khoản cho phép doanh nghiệp thay đổi phí hoặc điều kiện dịch vụ.

Cơ quan này đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, khắc phục và tăng tính minh bạch để bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Đáng chú ý, hồi tháng 4/2026, VETC và ePass đều từng bị xử phạt vì vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. VETC bị phạt 435 triệu đồng, còn ePass bị phạt 280 triệu đồng.

Cơ quan này cho biết sẽ công bố công khai khi có kết quả xử lý.