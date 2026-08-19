So sánh phí tài khoản giao thông ePass, VETC và các phương thức thanh toán khác

(VTC News) -

Từ tháng 8/2026, phí xử lý giao dịch ETC được áp dụng với một số phương thức thanh toán liên kết tài khoản giao thông.

Đại diện ePass cho biết, phí xử lý giao dịch chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước. Do đó, nếu phương tiện không qua trạm và không phát sinh giao dịch trong tháng, khách hàng sẽ không bị thu phí xử lý giao dịch trong kỳ thanh toán tiếp theo.

Với ePass liên kết Viettel Money, mức phí là 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoản phí này được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện. Một tài khoản có thể quản lý nhiều xe, vì vậy chi phí không tự động tăng theo số lượng phương tiện đăng ký.

Theo Viettel Money, phí xử lý giao dịch sẽ chỉ áp dụng với liên kết tài khoản giao thông ePass có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng n-1. (Ảnh: viettelmoney.vn)

Theo thông tin ePass cung cấp, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khác:

ePass + MoMo: phí 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.100 đồng/giao dịch.

ePass + thẻ quốc tế Visa/Mastercard: 2.200 đồng + 1,902% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch.

ePass + tài khoản ngân hàng: phí từ 1.000-3.000 đồng/giao dịch.

Ví VETC: phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng với cá nhân và 66.000 đồng/tháng với doanh nghiệp.

So sánh phí thanh toán ETC. (Nguồn: ePass)

Như vậy, các phương thức thanh toán có cách tính khác nhau. Với phương thức tính theo lượt, chi phí tăng theo số giao dịch; trong khi phương thức tính theo tháng giúp người dùng dễ dự toán chi phí hơn.

Với chủ xe ít qua trạm, phương thức tính phí theo từng giao dịch có thể phù hợp hơn do chi phí gắn với số lần sử dụng thực tế.

Với chủ xe thường xuyên đi cao tốc, mức phí cố định theo tháng có thể dễ dự toán hơn, đặc biệt khi số lượt qua trạm tăng.

Trong khi đó, với gia đình có nhiều xe hoặc doanh nghiệp vận tải, việc một tài khoản có thể quản lý nhiều phương tiện là yếu tố cần cân nhắc. Theo ePass, phí xử lý giao dịch được tính theo tài khoản nên không tự động nhân lên theo số lượng xe.

ePass cũng cho biết trước khi chính sách mới được áp dụng, Viettel Money không thu phí quản lý tài khoản hoặc phí xử lý giao dịch ETC. Các khoản phí phát sinh từ những dịch vụ, tiện ích bổ sung trước đây, nếu có, là các khoản riêng và không phải phí xử lý giao dịch ETC.