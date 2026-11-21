EVNHCMC rà soát các yêu cầu kỹ thuật của trạm sạc xe điện
Theo Thông tư kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện do Bộ Công Thương ban hành, EVNHCM đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 21/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 21/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Từ mạch nguồn văn hóa đến sức bật kinh tế, khát vọng Việt Nam hùng cường
Theo chuyên gia, trong hành trình xây dựng quốc gia hùng cường, kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực có mối quan hệ gắn bó, bổ trợ và thúc đẩy nhau.
Giá vàng hôm nay 21/11: Tiếp tục giảm 100 USD/ounce, về gần 3.500 USD/ounce
Giá vàng thế giới sáng 21/11 được niêm yết ở mức 3.524 USD/ounce, giảm 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Tăng nhẹ
Lúc 6h ngày 21/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 83,41 USD/thùng, tăng 0,97 USD/thùng, dầu Brent tăng 0,1 USD/thùng, lên 92,71 USD/thùng.
Black Friday 2026 là ngày nào?
Black Friday 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/11, hứa hẹn mang đến hàng loạt chương trình giảm giá hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực.
Bình luận