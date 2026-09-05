Tận hưởng hệ sinh thái tiện ích thượng lưu mỗi ngày tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Không cần rời thành phố để tìm kiếm một kỳ nghỉ đúng nghĩa, cư dân Vinhomes Royal Island có thể bắt đầu ngày mới với cưỡi ngựa, dành buổi chiều trên sân golf, vui chơi cùng gia đình tại VinWonders và khép lại một ngày đầy cảm xúc bên bến du thuyền cao cấp Royal Marina.

Sống giữa thiên nhiên, tận hưởng chuẩn nghỉ dưỡng mỗi ngày

Tại Vinhomes Royal Island, lợi thế đảo sinh thái giữa ba dòng sông được kết hợp với hệ tiện ích thượng lưu quy mô lớn, tạo nên một không gian sống nơi mọi hoạt động thư giãn, vui chơi và kết nối có thể diễn ra ngay bên ngưỡng cửa.

Điểm đáng chú ý là những trải nghiệm vốn thường gắn với các kỳ nghỉ cao cấp hoặc câu lạc bộ riêng được đưa vào đời sống thường nhật. Cư dân không cần lên kế hoạch cho một chuyến đi xa bởi một buổi sáng, một buổi chiều hay tối cuối tuần đều có thể trở thành khoảng thời gian nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng.

Nổi bật trong bộ sưu tập ấy là sân golf 36 hố, quy mô 160 ha, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thể thao, sân golf còn là không gian giao lưu của giới doanh nhân và cộng đồng thành đạt.

Sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á đưa trải nghiệm thể thao thượng lưu vào nhịp sống thường nhật trên đảo Vũ Yên.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - dấu ấn khác biệt cho nhiều thế hệ

Nếu golf đại diện cho tinh thần thể thao và kết nối, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia lại mang đến một sắc thái khác trong bộ sưu tập tiện ích thượng lưu tại Vinhomes Royal Island.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - điểm chạm khác biệt của phong cách sống thượng lưu trên đảo Vũ Yên.

Trong một đại đô thị hướng tới chất lượng sống, những tiện ích như học viện cưỡi ngựa góp phần tạo nên bản sắc riêng, đồng thời mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho từng thành viên trong gia đình. Người lớn có thể chơi golf hoặc gặp gỡ bạn bè, trong khi trẻ nhỏ tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Sau đó, cả gia đình có thể cùng hội tụ tại khu thương mại hoặc những không gian ven sông.

Cách tổ chức trải nghiệm theo nhiều lớp cũng tạo nên một nhịp sống linh hoạt, mỗi thành viên có thể theo đuổi sở thích riêng nhưng vẫn dễ dàng kết nối trong cùng một không gian. Đây là một trong những đặc trưng làm nên phong cách sống thượng lưu hiện đại, đề cao trải nghiệm cá nhân nhưng không tách rời giá trị gia đình.

VinWonders và Royal Marina - kỳ nghỉ nối dài ngay ngoài ngưỡng cửa

Sau những giờ vận động, hệ sinh thái giải trí và nghỉ dưỡng tiếp tục mở ra những lựa chọn lần đầu xuất hiện tại thành phố cảng. VinWonders quy mô khoảng 20ha mang đến chuỗi hoạt động vui chơi cho cả gia đình, từ công viên nước, thế giới thần tiên đến các trò chơi giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Royal Marina mở ra một không gian ven sông gắn với trải nghiệm du thuyền, gợi nhắc phong cách sống tại những đô thị nghỉ dưỡng quốc tế. Khi ngày dần buông, mặt nước trở thành phông nền cho những cuộc gặp gỡ, những bữa tiệc riêng tư hay đơn giản là khoảng thời gian thư giãn sau một ngày dài.

Bến du thuyền Royal Marina gần 10ha - tiện ích triệu đô nâng tầm chất sống thượng lưu cho cư dân đô thị đảo.

Tại Vinhomes Royal Island, golf, cưỡi ngựa, vui chơi và du thuyền... tạo thành một hệ sinh thái có khả năng phục vụ nhiều nhịp sống trong cùng một ngày, đồng thời hướng cư dân tới sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe, sở thích cá nhân và gắn kết gia đình.

Một ngày trên đảo Vũ Yên có thể bắt đầu bằng vó ngựa, tiếp nối trên thảm cỏ sân golf, rộn ràng cùng gia đình tại VinWonders và khép lại giữa mặt nước bên Royal Marina. Khi những trải nghiệm thượng lưu được đặt ngay trong không gian sống, nghỉ dưỡng không còn là đặc quyền xa xỉ hay điểm đến xa xôi để thỉnh thoảng tìm về, mà trở thành phong cách sống có thể tận hưởng mỗi ngày.