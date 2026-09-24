Đặc quyền cư dân Vinhomes Royal Island: Về nhà là chạm tới cả thế giới tiện ích

(VTC News) -

Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), chuẩn sống thượng lưu không chỉ được định nghĩa bằng không gian sống sang trọng, mà còn ở đặc quyền sở hữu một hệ sinh thái All-in-One, nơi mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao, vui chơi và thư giãn đều hiện diện ngay trong lòng đô thị. Khi những nhu cầu của cả gia đình được kết nối trong cùng một không gian, mỗi ngày sống trở nên chủ động, thuận tiện và nhiều thời gian tận hưởng hơn.

Về nhà là trở về với cả thế giới tiện ích đã vận hành

Với những gia đình hiện đại, một ngày thường không kết thúc khi rời văn phòng. Sau giờ làm vẫn là lịch đón con, mua sắm, tập luyện, chăm sóc sức khỏe, ăn tối hay tìm một không gian để cả nhà thư giãn. Chất lượng sống vì thế không chỉ nằm ở diện tích hay thiết kế căn nhà, mà còn ở cách đô thị xung quanh giúp mỗi người tổ chức quỹ thời gian của mình.

Tại Vinhomes Royal Island, mô hình All-in-One được hình thành từ chính những nhu cầu ấy.

Buổi chiều, cha mẹ có thể ghé Vincom Mega Mall mua sắm, dùng bữa hoặc giải trí cùng con. Khi cần chăm sóc sức khỏe, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec ngay trong trung tâm thương mại mang đến thêm một lựa chọn thuận tiện, với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

“Điều tôi thích nhất là nhiều việc trước đây phải dành riêng một buổi để di chuyển nơi này nơi khác trong thành phố, nay có thể kết hợp trong cùng một hành trình. Đưa con đi học, mua sắm, ăn tối hay đi khám đều thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Hải Yến, một cư dân Vinhomes Royal Island, chia sẻ.

Sự thuận tiện ấy đặc biệt có ý nghĩa với các gia đình nhiều thế hệ. Khi nhu cầu của trẻ nhỏ, người trưởng thành và người cao tuổi được đáp ứng trong cùng hệ sinh thái, mỗi thành viên có thêm không gian cho lịch trình riêng mà vẫn dễ dàng kết nối với nhau.

Vincom Mega Mall Royal Island quy tụ đa dạng thương hiệu mua sắm, ẩm thực, giải trí.

Giáo dục là một trong những tiêu chí có sức nặng với nhiều gia đình khi lựa chọn nơi an cư lâu dài. Tại Vinhomes Royal Island, hệ thống 20 trường học, gồm trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế, các trường dân lập, tư thục đa dạng, chất lượng cao, tạo nên môi trường giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp các gia đình chủ động hơn trong việc xây dựng hành trình học tập cho con.

Nếu trường học tạo nền tảng cho những năm tháng trưởng thành, hệ tiện ích vui chơi, thể thao và không gian xanh lại góp phần hình thành một tuổi thơ giàu trải nghiệm.

Vinhomes Royal Island sở hữu 31 công viên nội khu với tổng diện tích mảng xanh lên đến 18ha. Mỗi không gian được phát triển theo những nhu cầu khác nhau, từ vận động, vui chơi đến thư giãn và kết nối cộng đồng.

Tại Regal Sports, 70% diện tích dành cho thể thao, tạo không gian cho cư dân rèn luyện và duy trì lối sống năng động. Trong khi đó, Regal Future hướng phần lớn diện tích tới trẻ em và gia đình, mở ra những hoạt động vui chơi, khám phá và tương tác.

“Ở đây, tôi có cảm giác mỗi thành viên trong gia đình đều có một ‘khoảng trời’ riêng. Con có chỗ chơi, bố mẹ có nơi tập luyện, ông bà có thể đi dạo. Quan trọng là mọi người vẫn ở rất gần nhau”, chị Yến bổ sung.

Hệ thống 31 công viên nội khu, tổng diện tích mảng xanh lên đến 18ha, tạo không gian vận động, vui chơi và thư giãn cho nhiều thế hệ.

Làm chủ thời gian: Thước đo mới của chuẩn sống thượng lưu

Đằng sau hệ tiện ích đa dạng là một giá trị khó đo đếm bằng diện tích hay số lượng mà giới thượng lưu ngày càng thiếu: thời gian.

Vinhomes Royal Island nằm trên quy mô đảo đô thị 877ha, được bao bọc bởi ba dòng sông, với hơn 280ha cây xanh và mặt nước. Giữa cảnh quan ấy, các tiện ích được tổ chức thành một hệ sinh thái thống nhất, để cư dân có thể chuyển từ nhịp sống năng động sang thư giãn mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển.

Được bao bọc bởi ba dòng sông, Vinhomes Royal Island sở hữu hơn 280ha cây xanh và mặt nước, tạo nền cảnh quan cho phong cách sống giàu trải nghiệm.

Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng tập luyện trong công viên. Buổi chiều dành cho công việc hoặc đón con. Tối đến, cả gia đình cùng mua sắm, dùng bữa rồi thong thả đi bộ trong không gian xanh. Những hoạt động tưởng nhỏ ấy, khi được lặp lại mỗi ngày, tạo nên chất lượng sống khác biệt.

Đó cũng là cách chuẩn sống thượng lưu được cảm nhận từ bên trong: không nhất thiết phải có thêm thật nhiều tài sản vật chất để tận hưởng, mà có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự muốn làm.

Với hệ thống tiện ích All-in-One quy tụ mua sắm, y tế, giáo dục, vui chơi, thể thao và không gian công cộng, Vinhomes Royal Island đưa nhiều nhu cầu của cuộc sống về gần nhau hơn. Cư dân không cần lựa chọn giữa tiện nghi và không gian sống, giữa nhịp sống năng động và sự thư thái, bởi tất cả được kết nối trong cùng một đô thị.

Một nơi ở đáng giá không chỉ được đo bằng những gì hiện hữu bên trong căn nhà, mà còn bằng những gì đang chờ đợi ngay khi bước ra ngoài. Tại Vinhomes Royal Island, đặc quyền ấy được tạo nên từ một hệ tiện ích đủ đầy, vận hành như một phần tự nhiên của đời sống. Khi mọi nhu cầu thiết yếu đều trong tầm tay, mỗi ngày cư dân lại có thêm thời gian cho gia đình, cho bản thân và cho những trải nghiệm xứng đáng với chuẩn sống thượng lưu.