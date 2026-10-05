Dinh thự sườn đồi Vịnh Mây: Ngôi nhà nghỉ dưỡng nơi du khách toàn cầu tìm đến

(VTC News) -

Tại cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, bên “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu lợi thế kết nối giữa nghỉ dưỡng bên vịnh và hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, mở ra cơ hội để du khách kéo dài chuyến đi và người mua sở hữu một điểm nghỉ riêng tại nơi thế giới tìm đến để chiêm ngưỡng miền Trung.

Điểm đến mới giữa hành trình di sản miền Trung

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%. Đáng chú ý, lượng khách ngủ qua đêm đạt 14,43 triệu lượt, tăng 29,6%.

Những con số “biết nói” này cho thấy sức hút của Đà Nẵng đang được chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú và trải nghiệm thực tế. Khi thời gian ở lại dài hơn, du khách có thêm nhu cầu về những lịch trình đa dạng: một ngày khám phá di sản, một ngày dành cho biển và thiên nhiên, hoặc đơn giản là thêm thời gian nghỉ ngơi tại nơi lưu trú.

Với gia đình nhiều thế hệ, nhu cầu này càng rõ nét. Trẻ nhỏ cần vui chơi, người lớn muốn tham quan, người cao tuổi cần những khoảng nghỉ hợp lý. Một điểm đến có thể kết nối nhiều nhịp trải nghiệm sẽ giúp chuyến đi bớt phụ thuộc vào lịch trình di chuyển liên tục.

Núi rừng và vịnh biển tạo nền cảnh quan cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng Vinhomes Hải Vân Bay. (Ảnh phối cảnh)

Huế và Hội An đã tạo nên hai điểm tựa văn hóa có sức hút quốc tế của miền Trung. Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh năm 1993, Đô thị cổ Hội An được ghi danh năm 1999. Nằm giữa hai điểm đến này, Vinhomes Hải Vân Bay dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” mang một giá trị khác khi tạo khoảng chuyển từ hành trình khám phá sang những ngày sống chậm bên thiên nhiên.

Đô thị vịnh biển quy mô 512,2 ha, tiếp giáp hơn 9 km bờ biển, nằm giữa tam giác di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, với thời gian di chuyển chỉ khoảng 45-50 phút. Khu vực này có quy mô dân số khoảng 1,4 triệu người, đồng thời nằm trên tuyến khám phá đã quen thuộc với du khách quốc tế.

Với người đi nghỉ, Vinhomes Hải Vân Bay có thể là một điểm dừng để nối dài hành trình: buổi sáng tìm hiểu kiến trúc cung đình Huế, khám phá phố cổ Hội An hoặc trải nghiệm Đà Nẵng; ngày tiếp theo trở về với biển, rừng và những khoảng nghỉ riêng bên vịnh. Gia đình cũng có thể dành trọn một ngày tại khu nghỉ, để trẻ vui chơi, người lớn thư giãn và các thế hệ có thêm thời gian bên nhau.

Với những trải nghiệm tại chỗ đa dạng, đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi, từ vui chơi giải trí, vận động khám phá, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp, du khách có thêm lý do kéo dài thời gian lưu trú.

Còn với người mua bất động sản, vị trí ấy mở ra một cách tiếp cận khác: sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng tại nơi có thể đứng trong hành trình của những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng di sản và cảnh quan miền Trung.

Các trải nghiệm vui chơi, khám phá bổ sung thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn tại Vinhomes Hải Vân Bay. (Ảnh minh họa: VinWonders)

Cơ hội sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng tại nơi cả thế giới tìm đến để chiêm ngưỡng

Trong quần thể Vinhomes Hải Vân Bay, Vịnh Mây phát triển dòng dinh thự sườn đồi hướng vịnh lấy cảm hứng từ phong cách sống Malibu Hills. Địa hình phân tầng, từ cao độ 4,8 m đến 187,5 m so với mực nước biển, tạo ra những góc nhìn khác nhau. Song song, kiến trúc mở kết nối không gian trong và ngoài, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Trong đó, Bayfront Collection gồm dòng sản phẩm liền kề và biệt thự đơn lập, phù hợp với nhu cầu tiếp cận nhịp tiện ích ven bờ. Hilltop Collection gồm biệt thự đơn lập, ưu tiên tầm nhìn và khoảng riêng trên cao.

Các lớp dinh thự Vịnh Mây nương theo triền đồi, mở ra những lựa chọn về cảnh quan và không gian sống. (Ảnh phối cảnh)

Hai bộ sưu tập mang đến hai cách tận hưởng: gần những hoạt động gia đình muốn tham gia thường xuyên hoặc dành nhiều thời gian hơn cho sự tĩnh tại, riêng tư.

Khi được đặt trong một điểm đến có sẵn hệ sinh thái trải nghiệm và nằm giữa hàng lang di sản miền Trung, ngôi nhà nghỉ dưỡng có thể được sử dụng theo nhiều cách: nơi gia đình lưu trú cuối tuần, không gian dành cho những kỳ nghỉ dài ngày hoặc tài sản cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu của nhóm khách tinh hoa làm việc tại miền Trung.

Đà Nẵng đang có nền khách lớn và tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng. Phía sau những con số ấy là một xu hướng quan trọng hơn với thị trường nghỉ dưỡng: du khách có thêm lý do để ở lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn.

Với Vịnh Mây, cơ hội sở hữu nằm ở việc gia chủ có một địa chỉ riêng giữa một hành trình mà du khách quốc tế đã biết đến từ lâu và luôn khao khát được tìm đến, nơi núi, biển và di sản cùng hiện diện trong một không gian nghỉ dưỡng.