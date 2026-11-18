(VTC News) -

Liên tục ợ chua và có cảm giác đau rát sau xương ức, người đàn ông 40 tuổi (trú tại Hà Nội) đến bệnh viện thăm khám. Ban đầu, người này lo mình mắc bệnh tim vì thường xuyên đau tức ngực. Tuy nhiên, anh bất ngờ khi nhận kết quả bị viêm loét, trào ngược dạ dày thực quản.

Một trong những nguyên nhân lại xuất phát từ chính việc nhịn ăn để giảm cân mà anh áp dụng.

Do muốn giảm khoảng 8kg trong thời gian ngắn, nên anh học theo bí quyết của một đồng nghiệp nữ, nhịn ăn gián đoạn 20:4, chỉ ăn 2 bữa chính trong khung thời gian 4 tiếng và nhịn ăn trong 20 tiếng tiếp theo. Để đỡ đói và tận dụng thời gian khi ngủ, anh chọn cách bỏ bữa sáng, chỉ ăn vào buổi trưa và chiều.

Nhịn ăn cực đoan để giảm cân có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Vài tuần đầu, cân nặng có giảm, mặc quần áo thấy rộng hơn nên nhiều khi đói cồn cào, anh vẫn quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, anh bắt đầu đau bụng âm ỉ và nóng rát dưới xương ức.

TBSCKII Nguyễn Thị Thu Hiền, Phụ trách Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), cơ sở Linh Đàm cho biết, bỏ bữa sáng và nhịn ăn gián đoạn để giảm cân là phương pháp được nhiều người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng áp dụng.

Bỏ bữa sáng không trực tiếp gây viêm loét hay trào ngược dạ dày, do bệnh lý này khởi phát từ nhiều nguyên nhân. Song, nếu nhịn ăn sáng thường xuyên kèm giờ giấc sinh hoạt thất thường, hoạt động của hệ tiêu hóa sẽ bị rối loạn.

Việc để bụng rỗng quá lâu còn dễ dẫn đến cảm giác buồn nôn, đau tức vùng thượng vị, đặc biệt, ở người có bệnh lý dạ dày, tình trạng này càng làm tăng nguy cơ hình thành vết loét.

“Bên cạnh đó, bỏ bữa sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái đói cồn cào, dẫn đến xu hướng ăn nhanh và nạp lượng thức ăn lớn hơn vào các bữa sau. Điều này không chỉ làm mất kiểm soát cân nặng mà còn ảnh hưởng xấu đến vấn đề chuyển hóa”, bác sĩ Hiền nhấn mạnh.

Nội soi phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến dạ dày, thực quản. (Ảnh: BVCC)

Phân tích sâu hơn về ảnh hưởng của việc nhịn ăn kéo dài, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, dịch vị vẫn tiếp tục tiết ra ngay cả khi dạ dày đang rỗng. Vì không có thức ăn trung hòa, lượng axit này cùng các cơn co bóp lúc đói sẽ bào mòn lớp niêm mạc, dễ dẫn đến viêm, loét và trào ngược dạ dày thực quản.

Lúc nhịn đói đường máu hạ thấp, nhưng khi ăn dồn vào các bữa sau, đường máu lại tăng đột ngột, buộc tuyến tụy phải tiết nhiều insulin, lâu dần có thể gây kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc tiền tiểu đường, PGS.TS Lâm cảnh báo.

Chuyên gia cho biết, trong các hình thức nhịn ăn gián đoạn, chế độ 16:8 được đánh giá là khả thi hơn cả nếu thực hiện đúng cách và có sự đánh giá, tư vấn của các bác sĩ dinh dưỡng.

Ngược lại, chế độ 20:4 là hình thức ăn kiêng cực đoan, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Việc bỏ đói cơ thể quá lâu có thể gây hạ đường huyết, kiệt sức, chóng mặt, buồn nôn, cáu gắt và mất tập trung. Nếu khẩu phần thiếu hụt đạm, vitamin và khoáng chất, cơ thể còn đối mặt với tình trạng thiếu máu, da xỉn màu, tóc xơ rối.

Nhiều người nhịn ăn gián đoạn với mong muốn giảm cân nhanh. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày người trưởng thành cần tối thiểu từ 1.000 đến 1.200 kcal để duy trì các hoạt động sống cơ bản, chế độ ăn dưới mức năng lượng này nên có sự tư vấn của nhân viên y tế.

Để giảm cân an toàn và bền vững, người dân cần tuân thủ nguyên tắc lượng calo nạp vào ít hơn calo tiêu hao, cân bằng tỷ lệ giữa chất đạm, chất béo lành mạnh và tinh bột, bên cạnh đó, cần kết hợp vận động thể lực đều đặn.

Nếu muốn nhịn ăn gián đoạn, nên bắt đầu với chế độ nhẹ nhàng hơn như 12:12 sau đó mới đến 16:8 và tốt nhất, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện. Những người có bệnh lý dạ dày, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa hoặc phụ nữ mang thai không nên áp dụng phương pháp này.