(VTC News) -

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 110 triệu đồng sau khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng quy định, trong đó có sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Theo Quyết định ngày 21/8, Sở Y tế Hà Nội xác định Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath, trụ sở tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, có 3 hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Hai hành vi còn lại liên quan đến quảng cáo thực phẩm. Công ty bị phạt 15 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không thể hiện cụm từ bắt buộc “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Với việc quảng cáo thực phẩm thiếu tên sản phẩm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, doanh nghiệp bị phạt thêm 25 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath bị phạt 110 triệu đồng. (Ảnh: Website doanh nghiệp)

Ngoài tiền phạt, Vitath phải tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa các nội dung quảng cáo vi phạm. Trường hợp liên quan đến xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo, doanh nghiệp phải thu hồi theo quy định.

Động thái xử phạt được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra sản phẩm Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Non Alco do Vitath công bố và được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trong khi đó, Non Alco vẫn xuất hiện trên website của doanh nghiệp với các nội dung giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý trên website này có hình ảnh, nội dung liên quan đến một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng. Cách quảng cáo này có thể khiến người dùng hiểu không đúng về công dụng hoặc giá trị của sản phẩm.

Cơ quan này đã đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra và xác minh các nội dung quảng cáo trên môi trường mạng. Nếu phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng vẫn là lĩnh vực được cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, đặc biệt với những nội dung dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn giữa thực phẩm và thuốc hoặc tin rằng sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh.