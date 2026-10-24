Nhóm BIGBANG nói tiếng Việt, gửi lời chào tới fan trong concert đầu tại Hà Nội

(VTC News) -

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu của 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung, đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

3 thành viên nhóm BIGBANG xuất hiện khiến khán giả vỡ oà.

Khoảng 18h, không khí tại sân vận động Mỹ Đình đã nóng hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn fan đổ về khu vực tổ chức concert. Từng dòng người nối nhau di chuyển vào sân, khu vực cổng vào liên tục đón lượng lớn khán giả trong trang phục, phụ kiện mang dấu ấn BIGBANG.

Đúng 19h45, BIGBANG chính thức xuất hiện trên sân khấu, mở màn bằng bản hit đình đám Fantastic Baby, khiến hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong phấn khích. Trước khi hát, Taeyang khuấy động bầu không khí bằng câu hỏi “Hanoi, are you ready?”, lập tức nhận lại tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả.

Đáng chú ý, các thành viên của BIGBANG còn chinh phục người hâm mộ khi thể hiện tình yêu với đất nước và văn hoá Việt Nam. Đứng trên sân khấu, thành viên Daesung hào hứng nói tiếng Việt: “Các bạn có khoẻ không?” để chào khán giả. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã có mặt đông đủ tại concert và hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo nên một đêm diễn tuyệt vời.

Ngay sau đó, Taeyang tiếp tục gây phấn khích khi nói một câu dài bằng tiếng Việt: “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang”. Câu nói của anh nhanh chóng khiến khán giả vỡ oà thích thú.

Thành viên BIGBANG gửi lời chào bằng tiếng Việt. (Clip: Lê Chi)

Sau khi gửi lời chào, các thành viên tiếp tục khơi dậy bầu không khí cuồng nhiệt với những bản hit gắn liền với thời kỳ hoàng kim của BIGBANG. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng chục nghìn khán giả tại đêm nhạc lập tức hòa giọng, hát theo từng câu gần như thuộc lòng sau nhiều năm nghe đi nghe lại.

Sau nhiều năm chờ đợi, được trực tiếp nghe BIGBANG trình diễn những ca khúc này trên sân khấu Việt Nam càng khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt.

Nhóm BIGBANG tái hiện những bản hit đình đám trên sân khấu. (Clip: Lê Chi)

Mang tên BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, chuyến lưu diễn đánh dấu lần đầu tiên BIGBANG tổ chức tour toàn cầu sau 9 năm. Theo YG Entertainment, chương trình gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố, bắt đầu ở Goyang (Hàn Quốc) ngày 21/8, kéo dài đến tháng 2/2027.

Ngày 24 và 25/10, nhóm BIGBANG gồm 3 thành viên G-Dragon, Daesung và Taeyang tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là 2 điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc Kpop tại Việt Nam.

Hai đêm diễn BIGBANG tại Mỹ Đình không chỉ là sự kiện âm nhạc được chờ đợi. Với nhiều V.I.P, đây còn là dịp gặp lại thần tượng sau nhiều năm, hội ngộ cộng đồng người hâm mộ và lưu giữ một dấu mốc của tuổi trẻ.