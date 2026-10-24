Đại nhạc hội 20 năm có 1 của BIGBANG: Không khí bùng nổ trước đêm diễn

(VTC News) -

Từ trưa ngày 24/10, rất nhiều người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm đêm nhạc được mong chờ nhất năm.

Sắc màu fan hâm mộ phủ kín khu vực sự kiện

Trưa ngày 24/10, khu vực check-in bắt đầu mở cửa đón khách vào sân, tuy nhiên, rất nhiều fan hâm mộ đã có mặt tại sân từ sớm. Dù ở ngay tại Hà Nội nhưng Nhật Ánh đã có mặt ở sân Mỹ Đình từ 12h, trước khi cổng check-in mở cửa. Cô cho biết vé của mình là vé đứng nên muốn đến sớm để tìm được vị trí đẹp nhất. “Đến sớm mình cũng có thời gian để chụp ảnh kỉ niệm và gặp gỡ cộng đồng V.I.P - những người có chung đam mê”, Ánh cho biết.

Nhiều fan hâm mộ tới sân vận động từ sớm để check-in.

SVĐ Mỹ Đình chiều ngày 24/10 có lẽ đã trở thành một “sàn diễn thời trang” đầy màu sắc của cộng đồng V.I.P. Khăn turban và mũ lưỡi trai là combo cực kỳ quen thuộc tại sự kiện, không chỉ chuẩn vibe của G-Dragon mà còn có tính ứng dụng rất cao trong ngày thời tiết nắng nóng. Những chiếc lightstick, banner, photocard và các phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc đình đám nhanh chóng biến khuôn viên sự kiện thành một lễ hội thực thụ của cộng đồng người hâm mộ.

Với nhiều khán giả, việc chuẩn bị trang phục trước giờ diễn cũng là một phần không thể thiếu của hành trình gặp lại thần tượng. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ đã lên ý tưởng cho bộ trang phục tại đêm diễn từ nhiều tháng trước. Những bộ outfit được chăm chút kỹ lưỡng không chỉ thể hiện cá tính mà còn là cách người hâm mộ bày tỏ tình yêu dành cho nhóm nhạc đã đồng hành với họ qua nhiều năm.

Concert cũng thu hút fan hâm mộ đến từ rất nhiều quốc gia. Tim Koo, một fan hâm mộ đến từ HongKong cho biết anh và nhóm bạn là fan BIGBANG hơn 16 năm, đã có mặt ở Hà Nội từ 21/10 và chuẩn bị rất nhiều thứ cho concert này. “Chúng tôi tự tìm các hình ảnh của idol, có ảnh đẹp trai, có ảnh dễ thương, hài hước và in lên chiếc áo này. Không chỉ vậy, chúng tôi còn chuẩn bị rất nhiều vòng tay tình bạn để tặng cho những người hâm mộ. Chỉ cần gặp được các anh thôi là vô cùng hạnh phúc rồi”, Tim Koo chia sẻ thêm.

Tim Koo (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn người HongKong tại sự kiện.

Khu vực quầy merchandise BIGBANG cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Các món đồ lưu niệm và phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc trở thành lựa chọn được nhiều khán giả quan tâm, vừa để bổ sung cho bộ sưu tập cá nhân, vừa lưu giữ kỷ niệm về đêm nhạc đặc biệt.

Công tác tổ chức chuyên nghiệp

Bên cạnh sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ, công tác tổ chức tại khu vực diễn ra đại nhạc hội cũng ghi nhận sự chuẩn bị đồng bộ, từ khâu đón tiếp, phân luồng khách hàng đến kiểm tra an ninh. Các khu vực chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người hâm mộ thuận tiện di chuyển và hoàn tất thủ tục trước khi vào sân.

Khu vực check-in được phân chia theo từng hạng vé, gồm CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, Premium, Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Trong đó, các quầy dành cho hạng vé CAT 1 đến CAT 5 nằm ở đầu lối vào cổng chính; khu vực Premium được bố trí ở giữa cổng, bên cạnh là các khu Ultimate, Diamond, Gold và Skybox.

Các khâu kiểm tra an ninh được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, đồng thời duy trì luồng di chuyển thông suốt tại khu vực sự kiện. Từ việc phân chia khu vực làm thủ tục đến tổ chức đón khách, công tác vận hành được chú trọng để hàng chục nghìn người hâm mộ có thể yên tâm tận hưởng không khí lễ hội trước khi bước vào đêm nhạc.

Sân khấu quy mô quốc tế lộ diện

Chiều 24/10, sân khấu quy mô quốc tế cũng dần lộ diện. Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu có quy mô tương đương sân khấu tại Goyang, Hàn Quốc với chiều rộng 64m, hệ thống màn hình LED treo trượt kích thước lên tới 60x14m, với hành trình trượt dài nhất 76m, hứa hẹn tạo nên những chuyển động thị giác ấn tượng trong suốt chương trình.

Sân khấu tại Hà Nội có quy mô tương đương tại Goyang.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh cũng là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi. Pháo hoa, cột lửa cùng hàng loạt hiệu ứng được tung ra dồn dập ở những đoạn cao trào, sẽ biến sân vận động thành một “vũ trụ” âm nhạc đúng như tên gọi của tour. Theo thông tin từ ban tổ chức, sau Goyang, chưa có thị trường nào triển khai cấu hình tương đương, qua đó càng làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam trước giờ G.