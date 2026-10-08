Công nghệ 8/10: Tương lai máy tính đeo trên mặt với kính AR SPECS của Snap

(VTC News) -

Kính AR SPECS của Snap có giá từ 2.195 USD

Thiết bị được định vị như một nền tảng điện toán hoàn chỉnh, đưa thông tin kỹ thuật số trực tiếp vào tầm nhìn người dùng. Toàn bộ phần cứng tính toán được tích hợp trong thân kính, thay vì cần một bộ xử lý riêng hoặc dây nối.

SPECS có thể hiển thị chỉ dẫn đường trên cảnh vật thực tế, dịch hội thoại thành phụ đề với hơn 60 ngôn ngữ, phục vụ giải trí, tập luyện, học tập và mua sắm. Thiết bị cũng có thể hiển thị nội dung trên màn hình ảo kích thước 115 inch hoặc kết nối không dây với máy tính để tạo không gian làm việc rộng hơn.

Điểm đáng chú ý của SPECS là SPECS Intelligence, dịch vụ AI dự đoán của Snap. Hệ thống được thiết kế để hiểu mục tiêu, ưu tiên, các mối quan hệ và thói quen của người dùng từ những ứng dụng được kết nối, sau đó chủ động cung cấp thông tin vào thời điểm cần thiết. AI có thể chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hoặc tổng hợp thông tin chuyến bay, khách sạn và bữa tối trước chuyến đi.

Snap cho biết SPECS không sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, không liên tục ghi hình môi trường xung quanh và có đèn LED bên ngoài báo hiệu khi chụp ảnh, quay video hoặc ghi âm. Nội dung cá nhân kết nối với SPECS Intelligence cũng không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI của Snap hoặc phục vụ quảng cáo cá nhân hóa.

SPECS đang cho đặt hàng trước với giá 2.195 USD, khoảng 55,9 triệu đồng, kèm khoản đặt cọc hoàn lại 200 USD. Sản phẩm dự kiến được giao vào cuối mùa thu tại Mỹ, Anh và Pháp. Gói Connected Case thêm bốn lần sạc và kết nối di động có giá 2.395 USD, khoảng 61 triệu đồng.

Google Playground tạo game từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên

Google giới thiệu Playground, nền tảng thử nghiệm cho phép người dùng biến ý tưởng thành game có thể chơi được mà không cần viết code. Sau khi tạo game, người dùng có thể tiếp tục thay đổi luật chơi, nhân vật, vật lý và môi trường bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong giao diện.

Playground ra mắt tại Mỹ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Quyền tạo game được mở theo từng cấp độ, tùy thuộc gói thành viên Google One. Người dùng có thể bắt đầu với một canvas trống, chỉnh sửa các gợi ý mẫu của Google hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ để định hình ý tưởng trước khi chơi thử.

Khi game đã hoạt động, quá trình chỉnh sửa tiếp tục diễn ra trong cùng giao diện hội thoại. Người dùng có thể yêu cầu thay đổi vật lý, viết lại luật, tùy biến nhân vật hoặc làm mới hoàn toàn môi trường. Game chạy trực tiếp trên trình duyệt nên có thể chơi bằng điện thoại hoặc laptop. Dự án hoàn thành có thể được giữ riêng tư, chia sẻ bằng liên kết hoặc đăng lên thư viện Playground Explore. Một số thể loại hỗ trợ nhiều người chơi và bảng xếp hạng.

Playground xuất hiện trong bối cảnh nhiều công cụ đang đưa AI vào quá trình tạo game. Pocket của Meta cho phép mô tả các trải nghiệm tương tác nhỏ, trong khi Roblox Build biến mô tả thành điểm khởi đầu có thể chơi trước khi chuyển dự án sang Roblox Studio. Google dự định tích hợp Unity Spark, với khả năng bổ sung cơ chế nâng cao, đồ họa 3D có độ trung thực cao hơn và quyền truy cập runtime của Unity.

Google giữ các game được tạo bằng Playground trong nền tảng riêng thay vì đưa lên các cửa hàng ứng dụng truyền thống. Cách tiếp cận này được đưa ra trong bối cảnh game tạo bằng AI đang làm gia tăng số lượng bản phát hành chất lượng thấp trên các kho ứng dụng di động.

Trung Quốc tung 16 mô hình AI trong tháng 9

Các công ty AI Trung Quốc tiếp tục tăng tốc phát triển khi 10 doanh nghiệp AI hàng đầu, gồm DeepSeek, Alibaba Group, Tencent Holdings và Xiaomi, cùng ra mắt 16 mô hình mới trong tháng 9.

Thống kê này bao gồm các mô hình được phát triển mới, kể cả mô hình tạo hình ảnh và âm thanh, nhưng loại trừ những sản phẩm chỉ chỉnh sửa hệ thống hiện có do công ty khác phát triển.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo về nguy cơ mất kiểm soát đối với AI và kêu gọi chậm lại vì những rủi ro ngày càng tăng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển tại Trung Quốc vẫn được duy trì.

Dữ liệu BenchLM cho thấy 8 nhà phát triển AI lớn của Trung Quốc đã tung 20 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ tháng 7 đến tháng 9, so với 2 mô hình trong giai đoạn tháng 1-3 và 17 mô hình trong giai đoạn tháng 4-6.

Các doanh nghiệp Trung Quốc tập trung vào những mô hình gọn nhẹ, có số lượng tham số tương đối thấp, hướng tới chi phí thấp và tính linh hoạt. Những sản phẩm được phát hành trong tháng 9 gồm GLM-5.3-FlashX của Z.ai, M3.1-Flash-Preview của MiniMax cùng các mô hình tương tự từ Alibaba và Xiaomi. DeepSeek cũng phát hành V4.1-Flash sau khi ra mắt thế hệ tiền nhiệm vào cuối tháng 7.

Song song với các mô hình gọn nhẹ, Trung Quốc vẫn phát triển những hệ thống quy mô lớn. Alibaba công bố kế hoạch phát triển một phiên bản Qwen từ 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ tham số, trong khi mô hình chủ lực mới nhất của hãng ra mắt tháng 8 có 2.400 tỷ tham số.

Các mô hình hàng đầu của Mỹ vẫn có điểm benchmark cao hơn, nhưng chi phí sử dụng có sự khác biệt lớn. Những mô hình tiên tiến nhất của Anthropic có giá cao hơn khoảng 20-50 lần cho cùng một tác vụ so với các mô hình mới từ DeepSeek và Xiaomi.

Trong khi đó, iFlytek và China Telecom đã phát hành các mô hình sử dụng chip sản xuất trong nước cho cả huấn luyện và suy luận trong tháng 9.