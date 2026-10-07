Việt Nam giành 10 giải thưởng tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

(VTC News) -

Tối 6/10, tại Jakarta, Indonesia, 8 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh ở 10 hạng mục tại Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026. Các giải thưởng trải rộng từ chính phủ số, y tế, tài chính, giáo dục, an ninh mạng đến logistics, phát triển nhân lực và dịch vụ công nghệ toàn cầu.

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu ASOCIO tổ chức hệ thống giải thưởng AI với các hạng mục chuyên biệt, bên cạnh các giải thưởng số truyền thống.

Đại diện FPT nhận Giải thưởng AI trong Y tế. (Ảnh: VINASA)

Việc các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam giành 10 giải thưởng ngay trong năm đầu ASOCIO tổ chức các hạng mục AI chuyên biệt cũng cho thấy năng lực công nghệ trong nước đang mở rộng từ cung cấp dịch vụ CNTT sang phát triển nền tảng, sản phẩm và giải pháp AI.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), đơn vị đề cử các đại diện Việt Nam cho rằng, kết quả tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước trong quá trình ứng dụng công nghệ.

“10 giải thưởng tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước, không chỉ nói về chuyển đổi số hay AI, mà chúng ta đang đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế”, ông Khoa nhận định.

Theo Chủ tịch VINASA, đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt khoảng 198 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. Giá trị đóng góp vào GDP đạt khoảng 40,9 tỷ USD, trong khi xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 178 tỷ USD.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: VINASA)

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực ước đạt hơn 5,38 triệu tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 34,7% và lợi nhuận toàn ngành tăng 35,3%.

Báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company ghi nhận mức độ tiếp nhận AI tại Việt Nam ở mức cao trong khu vực Đông Nam Á. Có 44% người dùng được khảo sát cho biết tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày.