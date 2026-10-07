Việt Nam giành 10 giải thưởng tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

Tối 6/10, tại Jakarta, Indonesia, 8 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh ở 10 hạng mục tại Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026. Các giải thưởng trải rộng từ chính phủ số, y tế, tài chính, giáo dục, an ninh mạng đến logistics, phát triển nhân lực và dịch vụ công nghệ toàn cầu.
Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu ASOCIO tổ chức hệ thống giải thưởng AI với các hạng mục chuyên biệt, bên cạnh các giải thưởng số truyền thống.
Việc các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam giành 10 giải thưởng ngay trong năm đầu ASOCIO tổ chức các hạng mục AI chuyên biệt cũng cho thấy năng lực công nghệ trong nước đang mở rộng từ cung cấp dịch vụ CNTT sang phát triển nền tảng, sản phẩm và giải pháp AI.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), đơn vị đề cử các đại diện Việt Nam cho rằng, kết quả tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước trong quá trình ứng dụng công nghệ.
“10 giải thưởng tại ASOCIO năm nay cho thấy doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đã tiến thêm một bước, không chỉ nói về chuyển đổi số hay AI, mà chúng ta đang đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế”, ông Khoa nhận định.
Theo Chủ tịch VINASA, đây là nền tảng để công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số của khu vực, đồng thời đưa các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam ra thị trường quốc tế.
Kết quả này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt khoảng 198 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. Giá trị đóng góp vào GDP đạt khoảng 40,9 tỷ USD, trong khi xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 178 tỷ USD.
Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực ước đạt hơn 5,38 triệu tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 34,7% và lợi nhuận toàn ngành tăng 35,3%.
Báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company ghi nhận mức độ tiếp nhận AI tại Việt Nam ở mức cao trong khu vực Đông Nam Á. Có 44% người dùng được khảo sát cho biết tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày.
10 giải thưởng của Việt Nam tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026
- Bộ Tư pháp - ASOCIO Digital Government Award - Giải thưởng Chính phủ số.
- Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) - ASOCIO Talent Development Award - Giải thưởng Phát triển Nhân tài.
- Công ty Cổ phần VTI - ASOCIO Global Business Service Award - Giải thưởng Dịch vụ Doanh nghiệp Toàn cầu.
- Trung tâm An toàn thông tin VNPT (Tập đoàn VNPT) - ASOCIO AI in Cybersecurity Award - Giải thưởng AI trong An ninh mạng.
- Công ty Cổ phần MISA - ASOCIO AI for Public Good Award - Giải thưởng AI vì Lợi ích cộng đồng.
- Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - ASOCIO AI in Education Award - Giải thưởng AI trong Giáo dục.
- Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Healthcare Award - Giải thưởng AI trong Y tế.
- Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Financial Services Award - Giải thưởng AI trong Dịch vụ Tài chính.
- Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Workforce & Future Skills Award - Giải thưởng AI trong Lực lượng lao động và Kỹ năng tương lai.
- Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog - ASOCIO AI in Manufacturing/Supply Chain Award - Giải thưởng AI trong Sản xuất/Chuỗi cung ứng.
ASOCIO là một trong những mạng lưới công nghệ thông tin lâu đời và có ảnh hưởng trong khu vực châu Á - châu Đại Dương. Việc nhiều giải pháp Việt Nam cùng được ghi nhận tại các lĩnh vực khác nhau không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh từng đơn vị, mà còn góp phần nâng cao sự hiện diện và nhận diện về năng lực công nghệ Việt Nam trong cộng đồng công nghệ khu vực.
Bình luận