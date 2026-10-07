Công nghệ 7/10: MacBook Pro OLED sẽ nhẹ hơn đáng kể, có màn hình cảm ứng

(VTC News) -

MacBook Pro OLED sẽ nhẹ hơn đáng kể

Các mẫu MacBook Pro tích hợp màn hình OLED được cho là sẽ nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Apple được cho là đã thiết kế lại cấu trúc bên trong, thu nhỏ linh kiện và sắp xếp lại các bộ phận để giảm trọng lượng thiết bị.

Hiện MacBook Pro có trọng lượng tối đa 2,13 kg, trong khi MacBook Air nặng tối đa 1,5 kg và MacBook Neo ở mức 1,22 kg. Thế hệ MacBook Pro OLED mới dự kiến có thêm màn hình cảm ứng, khu vực Dynamic Island thay cho phần notch, chip M5 Pro và M5 Max, cùng thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn đáng kể.

Apple được cho là có kế hoạch đưa các mẫu MacBook Pro OLED ra mắt vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Những mẫu máy này hiện được thử nghiệm với macOS 27.2, phiên bản đang trong giai đoạn beta.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, MacBook Pro OLED được kỳ vọng nằm ở phân khúc cao cấp, với mức giá cao hơn các mẫu MacBook Pro hiện có trong danh mục của Apple.

ASUS Zenbook DUO 2026 mở rộng workspace

ASUS Zenbook DUO 2026 được thiết kế hướng tới người dùng thường xuyên làm việc bên ngoài văn phòng nhưng vẫn cần không gian hiển thị rộng. Máy trang bị hai màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED 14 inch, độ phân giải 3K và tần số quét 144 Hz.

Khi sử dụng đồng thời, hai màn hình tạo ra không gian hiển thị gần 20 inch. Bản lề ẩn mới cũng giúp khoảng cách giữa hai màn hình giảm 70% so với thế hệ trước.

Bàn phím Bluetooth có thể tháo rời, cho phép máy chuyển đổi giữa nhiều cách sử dụng. Zenbook DUO 2026 hỗ trợ tổng cộng 5 tư thế, từ laptop truyền thống đến desktop và chế độ chia sẻ.

Máy nặng 1,65 kg tính cả bàn phím, sử dụng vật liệu Ceraluminum và được kiểm tra độ bền theo phương pháp MIL-STD. Hệ thống pin kép có tổng dung lượng 99 Wh, với thời lượng tối đa 18 giờ phát video hoặc 12 giờ duyệt web khi dùng hai màn hình.

Khả năng tản nhiệt được thiết kế cho các phiên làm việc kéo dài, với cửa hút gió lớn gấp ba lần, khả năng thoát khí tăng 24% và nhiệt độ bề mặt trung bình 33,1 độ C trong điều kiện thử nghiệm. Bàn phím có hành trình 1,7 mm, touchpad vật lý và máy hỗ trợ ASUS Pen 3.0.

Zenbook DUO 2026 chạy Windows 11 kết hợp ScreenXpert, hỗ trợ bố trí tối đa 8 cửa sổ qua App Switcher và lưu bố cục bằng Task Group. Máy cũng có Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và tùy chọn Intel Core Ultra X9 388H với NPU tối đa 50 TOPS; tổng năng lực xử lý AI của toàn nền tảng được ASUS công bố ở mức 180 TOPS.

BlackBerry Passport trở lại với giá từ 9 triệu đồng

Zinwa Technologies tiếp tục kế hoạch hiện đại hóa điện thoại BlackBerry bằng bộ kit nâng cấp và phiên bản lắp ráp sẵn dựa trên BlackBerry Passport. Mẫu điện thoại này từng gây chú ý với màn hình LCD 1.440 x 1.440 pixel và bàn phím QWERTY lai.

Bộ kit có tên P26 cho phép người dùng nâng cấp bo mạch chủ của BlackBerry Passport cũ. Thiết bị sử dụng chip MediaTek Helio G99, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, thay thế cấu hình phần cứng của mẫu Passport ban đầu. P26 cũng chuyển từ hệ điều hành BlackBerry 10 sang Android 14.

Dung lượng pin được nâng từ 3.450 mAh lên 3.900 mAh. Camera sau sử dụng cảm biến 50 MP, trong khi camera trước có độ phân giải 8 MP. Người đang sở hữu BlackBerry Passport có thể mua bộ linh kiện để tự lắp vào thiết bị cũ.

Bộ kit tự lắp ráp P26 có giá 350 USD, tương đương khoảng 9 triệu đồng. Phiên bản lắp ráp sẵn có giá 420 USD, tương đương 10,91 triệu đồng. Cả hai dự kiến được giao vào cuối tháng 10 và đã mở đặt trước trên trang web của Zinwa Technologies.