(VTC News) -

Camera khẩu độ biến thiên trở lại với Samsung

Samsung được cho là đang cân nhắc đưa camera khẩu độ biến thiên trở lại các mẫu smartphone cao cấp Galaxy S28 Pro và Galaxy S28 Ultra, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2028.

Thông tin xuất phát từ nguồn rò rỉ Yogesh Brar, nhưng hiện chưa có chi tiết về dải khẩu độ, cảm biến hay khả năng trang bị trên Galaxy S28 tiêu chuẩn.

Đây là công nghệ Samsung từng sử dụng trên Galaxy S9 và S9+ năm 2018, với hệ thống khẩu độ kép chuyển đổi giữa f/1.5 và f/2.4. Thiết lập tương tự tiếp tục xuất hiện trên Galaxy S10 trước khi bị loại bỏ, khi hãng chuyển trọng tâm sang nhiếp ảnh điện toán.

Ý tưởng này từng được nhắc đến trước thời điểm Galaxy S26 Ultra và Galaxy S27 ra mắt, nhưng Samsung được cho là đã tạm gác kế hoạch trên dòng S27 do chi phí sản xuất cao và cơ chế cơ học làm tăng độ dày thiết bị.

Trong khi đó, Apple đã trang bị khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro và Pro Max, với bốn mức từ f/1.48 đến f/4.0. Công nghệ này giúp kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh, cải thiện khả năng chụp thiếu sáng hoặc độ sắc nét trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Huawei hé lộ cách xử lý nếp gấp trên Mate X8

Huawei đang thu hút sự chú ý với video quảng cáo Mate X8, trong đó nhấn mạnh độ phẳng của màn hình và trải nghiệm vuốt liền mạch qua khu vực nếp gấp.

Đoạn video được tài khoản FrankOneDigital chia sẻ trên mạng xã hội X. Người này nhận xét Huawei dường như đã giải quyết được vấn đề nếp gấp trên màn hình gập, đồng thời vẫn duy trì bề mặt hiển thị bóng, không tạo cảm giác nhám.

Trong khi đó, iPhone Duo được cho là sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture trên màn hình bên trong nhằm giảm chói, hạn chế phản chiếu và khiến nếp gấp khó nhận thấy hơn. Cách tiếp cận của Huawei làm dấy lên kỳ vọng về một bước tiến khác trong công nghệ màn hình gập, đặc biệt ở khả năng kiểm soát nếp gấp mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm hiển thị và thao tác cảm ứng.

Huawei giới thiệu Mate X8 với ba từ khóa “lớn, sáng, phẳng”, đồng thời quảng bá khả năng đóng mở nhẹ nhàng. Sản phẩm dự kiến ra mắt tại Trung Quốc ngày 24/11.

Tuy nhiên, hình ảnh quảng cáo chưa đủ để khẳng định màn hình hoàn toàn không còn nếp gấp. Khả năng hiển thị khi tắt màn hình, nhìn nghiêng, dưới ánh sáng trực tiếp và độ bền sau thời gian dài đóng mở vẫn cần được kiểm chứng trên sản phẩm thương mại.

Nhiều website lớn bị cài mã độc

Website của nhiều tổ chức lớn như Zoom, HSBC, CNN, Salesforce và IKEA bị chèn mã độc, nhằm đánh cắp tiền điện tử, thông tin thẻ thanh toán và tìm cách xâm nhập iPhone của người truy cập. Vụ việc ảnh hưởng đến website của 178 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực.

Nhà nghiên cứu an ninh mạng Scott Helme cho biết mã độc được phát tán thông qua Optimizely, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa và thử nghiệm nội dung website. Tin tặc lợi dụng công cụ này để chèn mã JavaScript độc hại vào các trang web.

Các đoạn mã có khả năng thay thế địa chỉ ví tiền điện tử của người nhận bằng địa chỉ do tin tặc kiểm soát, thu thập số thẻ ngân hàng khi người dùng thanh toán, đánh cắp cookie và ảnh chụp màn hình. Chúng còn tìm cách khai thác lỗ hổng trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS.

Công ty an ninh mạng Hudson Rock đã tìm thấy bằng chứng một số website trong danh sách từng phát tán mã độc, nhưng chưa xác minh được các cuộc tấn công có thành công hay mức độ thiệt hại.

Salesforce xác nhận đang điều tra những thay đổi trái phép đối với tập lệnh Optimizely và đã vô hiệu hóa chúng để phòng ngừa. Optimizely, Apple, Zoom, HSBC, Equifax, CNN và IKEA chưa đưa ra phản hồi chính thức.