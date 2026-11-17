(VTC News) -

Ngoại hình nhỏ gọn, bền bỉ với chuẩn kháng nước IP68

Điểm cộng dễ nhận thấy nhất trên Xiaomi POCO X8s là kích thước vừa vặn với độ mỏng 8.06mm, trọng lượng 187g cùng màn hình 6.35 inch viền mỏng 1.18mm. Khung viền hợp kim nhôm bo cong nhẹ kết hợp mặt lưng kính nhám giúp máy ôm sát lòng bàn tay, thuận tiện thao tác bằng một tay và hạn chế bám dấu vân tay.

Bên cạnh sự thanh thoát, độ bền của thiết bị cũng được chú trọng với chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68. Người dùng có thể yên tâm sử dụng POCO X8s dưới trời mưa bất chợt hoặc vô tình gặp sự cố rơi nước ở độ sâu 1.5 m.

POCO X8s đang được bán giá tốt tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Màn hình AMOLED 1.5K sáng 3.500 nits, hiệu năng ổn định

Mặt trước của POCO X8s sử dụng tấm nền CrystalRes AMOLED độ phân giải 1.5K, hỗ trợ công nghệ LTPO tự điều chỉnh tần số quét từ 1 Hz đến 120 Hz. Độ sáng tối đa đạt 3.500 nits giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới nắng gắt, đi kèm cảm biến vân tay siêu âm 3D mở khóa nhanh kể cả khi tay hơi ẩm.

Về sức mạnh xử lý, POCO X8s dùng chip Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4nm, kết hợp RAM LPDDR5X tối đa 12 GB và bộ nhớ UFS 4.0. Hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop diện tích 4.497mm vuông giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hạn chế tình trạng giảm hiệu năng khi sử dụng liên tục.

Pin Silicon-Carbon 6.330 mAh bền bỉ và camera tele 50 MP

Dù có thân hình thanh mảnh, POCO X8s vẫn chứa viên pin Silicon-Carbon dung lượng 6.330 mAh cho thời gian xem video hơn 24 giờ và giữ trên 80% tuổi thọ sau 1.600 chu kỳ sạc. Máy đi kèm sạc nhanh HyperCharge 100 W trong hộp cùng tính năng sạc ngược có dây 22.5 W tiện lợi.

Hệ thống nhiếp ảnh của POCO X8s gồm cảm biến chính 50 MP Light Fusion 800 có chống rung OIS, camera góc rộng 8MP và ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 2.5x. Nhờ ống kính tele chuyên biệt, ảnh chụp chân dung có chiều sâu tự nhiên và giữ chi tiết sắc nét.

Giá bán và ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, POCO X8s đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá ưu đãi cho cả hai phiên bản cấu hình. Cụ thể, bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 12.990.000 đồng, giảm ngay 1 triệu đồng chỉ còn 11.990.000 đồng. Phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong có giá 15.490.000 đồng, ưu đãi giảm 1 triệu đồng còn 14.490.000 đồng.

Bên cạnh mức giá tốt, khách hàng chọn mua POCO X8s tại Thế Giới Di Động còn được hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng. Người dùng cũng có thể dễ dàng sở hữu máy với chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cùng gói bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.