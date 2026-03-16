Công nghệ 16/3: Claude tăng gấp đôi giới hạn, Campuchia mạnh tay chống lừa đảo

Claude tăng gấp đôi giới hạn giờ cao điểm

Anthropic công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt kéo dài từ ngày 13 đến 27/3, cho phép người dùng chatbot Claude được nhân đôi giới hạn sử dụng trong khung giờ ngoài cao điểm. Chính sách áp dụng cho tất cả các gói Free, Pro, Max và Team, ngoại trừ khách hàng Enterprise.

Giao diện ứng dụng Claude với thông điệp khuyến khích người dùng tận dụng thời gian ngoài giờ cao điểm. (Nguồn: Anthropic)

Theo thông báo, người dùng không cần kích hoạt thủ công, hệ thống sẽ tự động cộng thêm hạn mức khi truy cập Claude trên web, desktop, di động, cũng như các ứng dụng Cowork, Claude Code, Excel và PowerPoint.

Đây là lần thứ hai Anthropic triển khai ưu đãi tương tự, sau sự kiện cuối năm 2025 dành riêng cho nhóm thuê bao cao cấp.

Động thái được xem là lời cảm ơn tới cộng đồng, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt với OpenAI. Sau khi Anthropic từ chối gỡ bỏ một số rào chắn an toàn cho Bộ Quốc phòng Mỹ và mất hợp đồng, nhiều người dùng đã chuyển sang Claude như một lựa chọn thay thế ChatGPT.

Campuchia siết chặt luật chống lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo luật đầu tiên nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến, vốn đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu.

Luật mới đặt ra mức án từ 5 đến 10 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD cho hành vi tổ chức hoặc điều hành các trang gian lận công nghệ.

Thiết bị bị tịch thu tại một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia. (Nguồn: AP)

Ngoài ra, nếu có yếu tố buôn người, bạo lực hoặc gây tử vong, hình phạt có thể tăng lên 20 năm tù hoặc chung thân.

Theo số liệu, từ tháng 7 năm ngoái, Campuchia đã triệt phá khoảng 200 trong số 250 địa điểm nghi vấn, khởi tố gần 700 đối tượng và hồi hương gần 10.000 lao động bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Giới chức khẳng định luật này nhằm bảo vệ uy tín quốc gia và nền kinh tế, vốn bị tổn hại nặng nề bởi các hoạt động gian lận.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng nếu không xử lý tận gốc mạng lưới tài chính và bảo kê, ngành công nghiệp lừa đảo có thể nhanh chóng tái sinh.

CEO Rivian và tầm nhìn mới về robot công nghiệp

CEO Rivian, RJ Scaringe, vừa ra mắt công ty mới mang tên Mind Robotics, với tham vọng tái định hình cách robot phục vụ trong sản xuất công nghiệp.

Ông cho rằng nhiều dự án hiện nay quá tập trung vào việc mô phỏng hình dáng và động tác con người, thay vì chú trọng vào khả năng thực hiện các công việc bằng đôi tay - yếu tố cốt lõi trong nhà máy.

Thử nghiệm robot công nghiệp với cánh tay máy gắn camera. (Nguồn: Getty Images)

Mind Robotics đã huy động thành công 500 triệu USD vòng Series A, nâng tổng vốn lên 615 triệu USD kể từ khi thành lập cuối năm 2025.

Công ty được định giá khoảng 2 tỷ USD, với sự hậu thuẫn từ Accel và Andreessen Horowitz. Scaringe nhấn mạnh mục tiêu là tạo ra robot có tính thực tiễn cao, giảm độ phức tạp, tiết kiệm năng lượng và dễ triển khai ở quy mô lớn.

Ông cũng cho rằng robot không cần mang dáng vẻ "cơ bắp" như trong phim khoa học viễn tưởng. Thay vào đó, thiết kế phải thân thiện, dễ tiếp cận, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để hỗ trợ con người trong môi trường sản xuất. Đây là bước đi mới của Scaringe sau Rivian và startup xe điện vi mô Also.