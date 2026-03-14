Brand Finance: Viettel đứng đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

(VTC News) -

Báo cáo được công bố hôm 3/3 từ Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, chỉ rõ Tập ​​đoàn Viettel có sức mạnh thương hiệu viễn thông mạnh nhất, với điểm BSI 89,9/100 và xếp hạng AAA+ tương ứng.

Viettel đạt điểm cao trên các chỉ số nghiên cứu quan trọng của Brand Finance bao gồm uy tín, độ tin cậy, mức độ yêu thích, sự ưa thích và sự giới thiệu, phản ánh một thương hiệu được khách hàng tin tưởng rộng rãi và có sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ tại thị trường nội địa.

Viettel trở thành thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới. (Ảnh: VT)

Cùng chung nhóm dẫn đầu với Viettel còn có các tên tuổi như Proximus, Turkcell, Elisa và Globe Telecom.

Cùng trong báo cáo định giá "Telecoms 150 năm 2026" này, tổ chức Brand Finance cho biết, tổng giá trị 150 thương hiệu viễn thông lớn nhất toàn cầu đã chạm ngưỡng 741,8 tỷ USD.

Starlink của tỷ phú Elon Musk leo lên hai bậc, vươn lên vị trí thứ năm trong số các thương hiệu cơ sở hạ tầng viễn thông có giá trị nhất, tăng hơn gấp đôi giá trị thương hiệu lên 5,2 tỷ USD và lần đầu tiên lọt vào danh sách Brand Finance Global 500.

Sự tăng trưởng của thương hiệu này được thúc đẩy bởi sự bùng nổ về số lượng thuê bao - tăng gần 4,6 triệu, vượt qua 9 triệu thuê bao trên toàn cầu vào năm 2025 - và tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng đối với SpaceX.

Bảng xếp hạng của Brand Finance Telecoms.

Huawei vẫn giữ vững vị trí là thương hiệu cơ sở hạ tầng viễn thông có giá trị nhất thế giới vào năm 2026 với giá trị thương hiệu là 35,1 tỷ USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi của mạng lưới cốt lõi và hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bất chấp áp lực địa chính trị và cạnh tranh đang diễn ra.

Cisco vẫn giữ vững vị trí là thương hiệu cơ sở hạ tầng viễn thông có giá trị thứ hai, trong khi Qualcomm đứng thứ ba với giá trị thương hiệu là 8,7 tỷ USD.

Ngoài ra, Deutsche Telekom cũng xếp thứ 11 trong số 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới và là thương hiệu châu Âu duy nhất nằm trong top 20 toàn cầu.

Yas (thuộc sở hữu của AXIAN Telecom) lọt vào bảng xếp hạng Telecoms 150 2026 với tư cách là một “thương hiệu đáng chú ý”, đạt giá trị thương hiệu 277 triệu USD, được thúc đẩy bởi tham vọng táo bạo trở thành đồng minh của châu Phi và thúc đẩy sự tiến bộ.

Với điểm BSI 84,8/100, Yas hiện cũng nằm trong top 20 thương hiệu mạnh nhất trong nghiên cứu năm nay - phản ánh vị thế dẫn đầu ngày càng tăng, khả năng cạnh tranh được củng cố và cam kết khai phá tiềm năng kỹ thuật số của châu Phi.