Công nghệ 15/3: Meta có thể sa thải 20% nhân sự, AI video Trung Quốc hoãn ra mắt

ByteDance tạm hoãn ra mắt AI tạo video

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, vừa quyết định tạm dừng kế hoạch ra mắt toàn cầu mô hình tạo video AI Seedance 2.0. Nguyên nhân xuất phát từ loạt tranh chấp bản quyền với các hãng phim lớn của Hollywood và nền tảng streaming, theo báo cáo từ The Information.

Disney đã gửi thư yêu cầu ngừng sử dụng, cáo buộc ByteDance khai thác trái phép nhân vật từ Star Wars và Marvel để huấn luyện mô hình. Một số video do Seedance 2.0 tạo ra, như cảnh Tom Cruise và Brad Pitt đối đầu, đã lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trước đó, ByteDance quảng bá Seedance 2.0 như công cụ hỗ trợ sản xuất phim, thương mại điện tử và quảng cáo, với khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Tuy nhiên, để tránh rủi ro pháp lý, công ty đang bổ sung biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn việc tạo ra nội dung vi phạm bản quyền.

Meta chuẩn bị sa thải hàng loạt vì chi phí AI

Theo Reuters, Meta đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 20% nhân sự. Động thái này nhằm đối phó với chi phí khổng lồ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo, đồng thời chuẩn bị cho việc ứng dụng AI để tăng hiệu quả vận hành. Hiện chưa có ngày cụ thể cho đợt sa thải, nhưng quy mô được đánh giá là lớn nhất kể từ năm 2022.

CEO Mark Zuckerberg đã thúc đẩy Meta cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực AI tạo sinh. Công ty dự kiến đầu tư tới 600 tỷ USD vào hệ thống trung tâm dữ liệu đến năm 2028, đồng thời chi hàng tỷ USD để mua lại các startup AI. Zuckerberg cho rằng AI sẽ giúp giảm nhu cầu nhân sự, khi nhiều dự án có thể được thực hiện bởi một nhóm nhỏ hoặc cá nhân xuất sắc.

Meta không phải là trường hợp duy nhất. Amazon và Block cũng đã cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên trong năm qua, với lý do AI giúp doanh nghiệp hoạt động tinh gọn hơn. Tuy nhiên, kế hoạch của Meta vẫn gây lo ngại về tác động xã hội khi hàng chục nghìn việc làm có thể biến mất trong thời gian ngắn.

Trung Quốc phát triển robot bánh xe hỗ trợ trạm Mặt Trăng

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố ý tưởng robot bán nhân dạng với hệ thống di chuyển bằng bánh xe nhằm phục vụ trạm nghiên cứu Mặt Trăng vào năm 2035. Robot được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như xây dựng, bảo trì thiết bị, thí nghiệm khoa học và thu thập mẫu đất đá.

Điểm nổi bật của robot là khả năng linh hoạt: phần eo có thể xoay 180 độ, gập 90 độ, cùng bàn tay có bốn bậc tự do giúp thao tác tinh vi. Hệ thống bánh xe với lưới kim loại nhẹ và gân thép tăng độ bền, đảm bảo di chuyển ổn định trên địa hình khắc nghiệt và nhiệt độ cực thấp của Mặt Trăng.

Dự án này nằm trong kế hoạch xây dựng Trạm Nghiên cứu Quốc tế tại cực nam Mặt Trăng, nơi Trung Quốc kỳ vọng trở thành trung tâm khoa học lâu dài. Robot sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phụ thuộc vào phi hành gia, khi phần lớn công việc thường nhật được giao cho hệ thống tự động.